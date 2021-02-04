المرأة

نحافة روبي والتغيير في ملامحها يجذبان الانتباه... وما قصة إصابتها؟ (صورة)

Lebanon 24
04-02-2021 | 18:00
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تمكنت الفنانة المصرية روبي من جذب الانظار في الساعات القليلة الماضية بسبب صورة جديدة نشرتها على حسابها الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام". وفيها أظهرت أنها عانت من إصابة في يدها كما بدت بإطلالة مميزة ومختلفة إلى حد ما عن تلك التي يعرفها المتابعون.

وهذا ما ركزت عليه تعليقات هؤلاء على حسابها كما على عدد من الحسابات التي أعادت نشر الصورة على التطبيق. ومما كتب فيها: "سلامة ايدك يا فنانة" و" ألف سلامة عليكي يا روبي" و"ضعفانة كتير" و"متغيرة كتير".

ويشار إلى أن الأضواء سلطت عليها في وقت سابق بعد انتشار خبر أفاد بأن طليقها المخرج سامح عبد العزيز يستعد للزواج من الفنانة الشابة نانسي صلاح بعد عقد خطوبتهما منذ حوالى شهر في سرّية تامة.

ولم يؤكد الأخير الخبر أو ينفه في حين أعلنته نانسي لافتةً إلى أنهما يستعدان لإقامة حفل زفافهما قريباً. ويشار إلى أن المخرج انفصل عن روبي منذ أكثر من 3 أعوام تقريباً بعد ارتباط دام 3 سنوات فقط.
 
المصدر: لها
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