الجمهور يتحدث عن حمل ديانا كرازون: "حامل شكلك مشالله"

استعاد عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" صوراً للفنانة الأردنية ديانا كرازون كانت قد نشرتها على حسابها الخاص في هذا التطبيق وظهرت فيها بإطلالة مميزة حيث ارتدت فستاناً مخصصاً للمناسبات باللون الأزرق السماوي. وركز المتابعون على اللوك ورأوا أنه يبرز جمالها وأناقتها، فيما أشار آخرون إلى أنها اكتسبت بعض الوزن الزائد متسائلين عما إذا كانت حاملاً. ومما جاء في التعليقات: "ديانا اذا انتِ حامل احكي عادي وما تخافي واستمتعي بحملك مع جمهورك" و"الله يرزقكم الذرية الصالحة وإن شاءالله ربي يفرح قلبكم" و"حامل شكلك مشالله".يُذكر أن ديانا احتفلت أخيراً بذكرى زواجها الأولى من مقدّم البرامج معاذ العمري، ولهذا نشرت صورة التُقطت لها أثناء عقد القران. وتعليقاً عليها كتبت: "جميلة هي الحياة حينما يُضحّي طرف لإسعاد طرف آخر. ولكنّها تكوُن أجمَل عندما يتسابق الطّرفَان لإسعاد بعضهما البعض". وأضافت: "أعشـق تلك الدّقائـق التي أكون فيها مَعك. حين نكون كالأطفال في حديثنا وفي ضحكاتنا لا يهمّـني شـيء في هذا الوقت. كأنّني خُلقت لأجلك. بل أنا خلقت لأجلك. بل خلقت لأكون من ضلعك". واختتمت التعليق بالقول: "إنّي عشقتك واتخذْت قراري فلِمَنْ أُقدّمُ يا ترى أَعذاري. لا سلطةً في الحُبِّ تعلو سُلْطتي. فالرأي رأيي والخيار خياري".