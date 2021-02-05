المرأة

ريا أبي راشد تفاجئ الجميع بهذه الإطلالة.. وتشبه نفسها بفنانة عالمية (فيديو)

Lebanon 24
05-02-2021 | 09:00
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لفتت مقدمة البرامج ريا أبي راشد الأنظار على مواقع التواصل بفيديو نشرته مؤخراً على حسابها الخاص على تطبيق "إنستغرام". وفيه بدا أنها اختارت اعتماد لوك ذكّر الكثيرات بالأميرات في عالم Disney.

 

وتراقصت ريا أمام الكاميرا وهي ترتدي فستاناً باللون الوردي مع كشاكش كبيرة الحجم. وتبين أنه موقع بأنامل المصمم اللبناني العالمي Georges Hobeika. وأضافت إليه مجوهرات من Yessayan وحذاء من Guiseppe Zanotti.

 

A post shared by Raya Abirached (@rayaofficial)


 

وحاز اللوك إعجاب أكثر من 141 ألفاً ممن شاهدوا المقطع بعد ساعات قليلة من نشره. واللافت أنها شبهت نفسها بالفنانة Cardi B التي تعتمد إطلالات مشابهة.

 

المصدر: لها
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