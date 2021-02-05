في شهر الحب.. تعرفوا إلى أوسم أزواج النجمات العرب (صور)

اختارت بعض النجمات العرب شركاء لحياتهن تميزوا بوسامة الملامح واناقة الإطلالات ولفتوا الأنظار اليهم بعد ارتباطهم بهؤلاء النجمات.

الفنانة نانسي عجرم تزوجت من الدكتور الوسيم فادي الهاشم الذي يتميز بملامحه الأوروبية ووسامة ابتسامته.

الفنانة أحلام ارتبطت بسائق الرالي مبارك الهاجري الذي لفت الأنظار بجماله العربي وشخصيته الراقية.

الفنانة سيرين عبد النور ارتبطت برجل الأعمال فريد رحمة الذي يعد أيضا وسيماً.

الفنانة نيكول سابا تزوجت من الممثل يوسف الخال الذي يعد من أجمل النجوم العرب على الإطلاق، ويتميز بإبتسامته الملفتة وعينيه الخضراوتين.

كما ان الفنانة بلقيس فتحي ارتبطت بالسعودي سلطان بن عبداللطيف الذي لفت الأنظار لجمال ووسامة شخصيته.