المرأة

هالة سرحان توجّه رسالة إلى عمرو دياب: "كفاية ستات"

Lebanon 24
05-02-2021 | 18:00
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علّقت الإعلامية هالة سرحان، من خلال منشور على حسابها الخاص في "تويتر"، على الصور المتداولة للفنان عمرو دياب مع المذيعة والموديل إنجي كيوان، وأثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتبت: "صور عمرو دياب مع موديل قلبت كيان الميديا عن قصة حب جديدة، طلعت الست متزوجة وعندها عيال وبتصور معاه إعلان جديد إخراج طارق العريان، اختلط الواقع بالخيال في دماغ الجمهور، واضح أن مصدر إلهام الأغاني الرائعة الجديدة سيظل المرأة، أنا بقول كفاية ستات شوية يا عمور".

يُشار إلى أن عمرو دياب يستعد لتصوير إعلان عطره الجديد الذي سيطلقه لأول مرة في دبي خلال حفل كبير على شاطئ ناموس في ٢٢ شباط الجاري. والإعلان سيكون من إخراج طارق العريان وسيتم تصويره على أنغام أغنية "وأنا معاك"، وتشارك فيه الإعلامية وعارضة الأزياء إنجي كيوان.
 
 

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