المرأة

ذهبت الى اميركا لترمم أنفها فإنخفضت نسبة الهيموغلوبين لديها.. هذا ما حصل مع الفنانة الشهيرة (صور)

Lebanon 24
05-02-2021 | 15:00
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فاجأ الأطباء في أميركا الفنانة حورية فرغلي باضطرارهم لتأجيل أولى العمليات الجراحية التجميلية التي أقرّوها لترميم أنفها، وذلك في أحد المستشفيات الكبرى في ولاية شيكاغو، حيث تسبّبت كدمة أُصيبت بها حورية في انخفاض نسبة الهيموغلوبين في الدم، ما اضطر الأطباء الى تأجيل الجراحة.

ودخلت حورية غرفة العمليات في الساعة الخامسة فجرًا بتوقيت القاهرة، للخضوع للعملية الجراحية الأولى من أصل ثلاث عمليات ستجريها لإعادة أنفها إلى حالته الطبيعية.

وحرص الفريق الطبي على تحضير حورية بشكل جيد قبل إجراء الجراحة بوضعها على أجهزة الأوكسجين على فترات متقطعة طوال اليومين الماضيين وذلك لتنظيم دخول الأوكسجين إلى الرئتين وزيادة نسبته في الدم، إلا ان ذلك لم يرفع نسبة الهيموغلوبين، ما اضطر الأطباء لإلغاء العملية قبل إجرائها بدقائق.

وكانت حورية قد سافرت الأحد الماضي، إلى شيكاغو، للخضوع لعملية جراحية في الأنف، بعد تعرّض أنفها للكسر وإجرائها حوالى 11 عملية أدت إلى تشوّه ملامحها. وكانت هناك برفقة والدتها وشقيقها، بعدما أحدثت ضجة على شبكة الإنترنت، وتصدّرت محرك البحث "غوغل" بسبب صورة التُقطت لها من داخل غرفة العمليات.
 


من ناحية أخرى، نفى السيناريست أحمد عاشور مؤلف فيلم "براءة ريا وسكينة"، أي خبر متعلق بالبحث عن بديل للفنانة حورية فرغلي، عقب تداول أخبار حول هذا الأمر، خصوصاً بعد سفر حورية إلى أميركا لإجراء عملية جراحية.
 
وتبلغ حورية فرغلي من العمر 45 عاماً، فهي من مواليد 1976، وقد بدأت مشوارها الفني عام 2010، وشاركت في بطولة مسلسلات عدة منها "ساحرة الجنوب" و"دكتور أمراض نساء" و"حكايات بنات"، كما تعرضت لأزمات كثيرة في حياتها، منها وفاة خطيبها قبل حفل زفافهما بيوم واحد، كذلك تعرّضت لمشاكل صحية وأصيبت بالسرطان واضطر الأطباء لاستئصال الرحم لتفقد حلم الأمومة الى الأبد.


المصدر: لها
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