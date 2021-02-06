المرأة

هذا الماسك يخلصك من مشاكل البشرة

Lebanon 24
06-02-2021 | 06:00
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أفادت مجلة "فرويندين" بأن ماسك الطمي الطبي (Mud Mask) أو (Clay Mask) يعد بمثابة عصا سحرية لحل مشاكل البشرة.


وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن ماسك الطمي الطبي يخلص البشرة من الشوائب كالبثور والرؤوس السوداء من ناحية، ويعمل على ترطيبها من ناحية أخرى، ما يساعد على التمتع ببشرة نقية ونضرة ذات ملمس مخملي.
 

وأشارت "فرويندين" إلى أن ماسك الطمي الطبي يعد مفيد للبشرة الدهنية بصفة خاصة؛ حيث أنه يعمل على امتصاص الإفرازات الدهنية الزائدة، التي تتسبب في انسداد المسام وتمهد الطريق لظهور الشوائب، كما أنه يعمل على تخفيف التهاب البشرة وتهدئة البشرة المتهيجة.
 

ويساعد ماسك الطمي الطبي أيضاً على تدفق الدم في البشرة، ما يساعد على التمتع ببشرة مشرقة تشع شبابا وحيوية.
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