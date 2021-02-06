تصرفات تكشف خيانة زوجك بحسب برجه

بعض التصرفات قد تكشف خيانة الزوج بحسب برجه. فقد يأتي على بعض السلوكيات غير المتوقعة ويأخذ بعض القرارات المفاجئة والتي يمكن ان تشير الى انه يعيش حياة ثانية في موازاة علاقته الزوجية. ويمكن الزوجة ان تستفيد منها لتعرف ذلك. ا

إليكِ ابرز الدلالات والسلوكيات والتصرفات التي قد تكشف خيانة الزوج لزوجته بحسب الابراج.

الحمل

من التصرفات التي تكشف خيانة الزوج الحمل لزوجته اظهار اهتمامه ببعض النشاطات الجيدة التي لم يكترث لها من قبل. ومنها ايضاً ان تتضمن مخططاته نشاطات لا تشمل الاخيرة. فهو لا يُعنى في هذا السياق بإسعاد شريكة حياته ولا بمشاعرها ولا هواياتها.

الثور

من الممكن ان تعرف الزوجة ان زوجها من مواليد برج الثور يخونها في حال طرأ اي تغيير على رائحة ملابسه. فاختياره لعطر جديد يمكن ان يشير الى هذا في بعض الاحيان. كما يمكنها ان تكتشف هذا من خلال استيقاظه في وقت مبكر من اجل اختيار ملابسه باهتمام كبير من التركيز على التفاصيل خلافاً لما كان يفعل من قبل.

الجوزاء

حين يخون زوجته من الممكن ان يبدأ الزوج الجوزاء بالكذب واختلاق الروايات غير الصحيحة. فهو يصبح في هذه الحالة محتالاً ومخادعاً بشكل واضح وظاهر. كما انه لا يهتم بما اذا كانت شريكة الحياة تظهر اقتناعها بحججه ام لا.

السرطان

من السهل كشف خيانة الزوج الذي ينتمي الى برج السرطان. والسبب ان هذا يؤدي الى تغيّر كبير وواضح في مزاجه. وهكذا فإنه يضحي سريع الانفعال وغير قادر على السيطرة على غضبه ويظهره لأسباب لا تستحق ذلك.

الاسد

من دلالات خيانة الزوج في هذه الحالة انه يصبح مبذراً اي انه ينفق المال من دون حساب. كما انه يصبح شديد الاهتمام بمظهره فيشتري الملابس الجديدة مراراً ويقف مثلاً لوقت طويل امام المرآة.

العذراء

يصبح الرجل العذراء شديد الاناقة حين يبدأ بخيانة زوجته وهو يبالغ في الاهتمام بشكله الخارجي ويركز على التفاصيل الدقيقة. وعلى الزوجة اذاً ان تبدأ من أجل ذلك بتوخي الحذر.

الميزان

يمكن زوجة الرجل الميزان ان تكشتف خيانته من خلال نظراته. فهو يتجنب في هذه الحالة التقاءها بنظراتها اثناء وجودهما معاً. كما انه يبدو غائباً وكأنه يعيش في عالم آخر.

العقرب

عندما يخون زوجته يصبح الرجل الجوزاء شديد العصبية. وفي هذه الحالة لا يمكن التحدث اليه او محاورته بسهولة. وربما يعود هذا الى انه يرفض واقعه ويرغب في الانتقال الى واقع آخر والى عيش حياة اخرى.

القوس

في حال الخيانة لا يتردد مولود القوس في تغيير روتين حياته الذي يتبعه منذ سنوات طويلة. فقد يبدأ مثلاً بتمضية وقت اطول خارج المنزل.

الجدي

يفضل الزوج الخائن من مواليد برج الجدي عدم مجالسة زوجته. ولهذا يبدأ بالحضور الى منزله في وقت متأخر ويدعي انه تأخر بسبب العمل.

الدلو

من دلالات خيانة الرجل الدلو تصفحه مواقع التواصل الاجتماعي واستخدامه التطبيقات المختلفة لساعات اثناء وجوده في المنزل. وفي هذه الحالة فإنه يهمل وجود الزوجة بشكل تام.

الحوت

لا يظهر الرجل الحوت في حالة الخيانة اي اهتمام بزوجته او عائلته. بل انه يهمل كل متطلباتها ولا يسعى الى معرفة اي امر يتعلق بمشاعرها او بحياتها اليومية. كما انه لا يبدي رأيه في ما يتعلق بمظهرها او سلوكياتها او الطعام الذي تحضره.