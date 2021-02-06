روان بن حسين بصور جريئة في حوض الاستحمام.. وتكشف هذا السرّ عن نفسها

تمضي الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين فترة استجمام وراحة في جزيرة سيشيل بعد الضغوط الصعبة التي تعيشها منذ العام الماضي واعلان انفصالها عن زوجها الليبي يوسف المقريف.

وشاركت روان متابعيها على تطبيق انستغرام بصور ومقاطع فيديو من رحلتها، حيث نشرت صورة لها من داخل حوض استحمام وسط إطلالة مع الطبيعة وعلقت عليها قائلة: "الفتاة ذات الدمل في الكتف"، في إشارة الى نفسها.

وأوضحت روان الأمر بتعليق قالت فيه: "علامة مشتركة بيني وبين ماما وخواتي انه كلنا عندنا غمازات في اكتافنا".

كما نشرت روان مجموعة من الصور المميزة بملابس صيفية متنوعة وباطلالات مميزة، وخطفت الأنظار برشاقتها وجمالها واناقتها وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير وتغزلوا بها في تعليقاتهم.

يذكر أن روان تعاني من مشكلة قضائية مع طليقها في لندن وذلك بعد اتهامه لها بالتعرض له وضربه وتمزيق قميصه، ولم تتمكن من حضور جلسة المحاكمة الأخيرة لتواجدها في دبي وإصابتها بفيروس كورونا المستجد.