صفاء سلطان عزباء حتى إشعار آخر: تعرّضت للعنف وخيبات أمل كثيرة!

استضافت الاعلامية رابعة الزيات في حلقة جديدة من برنامجها "شو القصة"، الممثلة السورية صفاء سلطان التي تحدثت عن قصتها مع تجارب حلوة ومرة، وأهمها زواجها لعدة مرات.

وتزوجت سلطان في سن مبكر وانجبت من زواجها الاول ابنتها "إميلي"، قبل انهاء الزواج الذي استمر في اميركا لخمس سنوات فقط. ولفتت الى انها تعرضت للعنف وخيبات أمل كثيرة، رغم ذلك وجّهت رسالة شكر الى زوجها سليم لأنه خلق منها شخصية ثانية.

ونفت اشاعة زواجها من طارق مرعشلي، مؤكدة ان زواجها الثاني كان سريًا ولم يستمر لعدم قدرتها تحمّل فكرة الزواج السري، وقالت: "انا اليوم عزباء حتى اشعار آخر". كما تحدثت عن ابنتها التي ارتدت الحجاب في سن الـ12 ومن ثم خلعته، موضحة انها تعرضت لـ"غسيل دماغ" قبل ارتدائه في مدرستها في الأردن من قبل إحدى المعلمات.



