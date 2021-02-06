هذا ما ينتظر كل برج من الابراج في يوم الحب

يوم الحب هو يوم مميز وذلك لان الاحتفاء بهذه النوعية من المشاعر تجعل الأجواء العامة مريحة ورومانسية وفيها الكثير من الطاقة الإيجابية. فما الذي ينتظر كل برج من الابراج في يوم الحب؟.

الحمل سيشعر بطاقة كبيرة في يوم الحب. سيكون البرج هذا عفوياً أكثر من أي وقت مضى وحركة الكواكب في ذلك اليوم ستجعله يشعر برغبة في التواصل مع الجميع وبشكل إيجابي. سنجد الحمل في يوم عيد الحب مع الأصدقاء ومع الشريك ومع أفراد العائلة. ولكن في الوقت عينه سيكون هناك إنشغال كبير بالمسؤوليات، سواء على الصعيد المهني أو أي صعيد آخر لان الحمل سيجد نفسه امام ضرورة لإنجاز الكثير من الامور المؤجلة.بعد مضي عيد الحب الابراج تنصح الحمل بالقيام بفترة تأمل وإعادة ترتيب أموره والإنطلاق مجدداً.الثور يعيش فترة من التجارب العديدة والمختلفة على الصعيد الشخصي مؤخراً وهذه التجارب ستصبح جدية مع النصف الثاني من الشهر، أي في يوم عيد الحب أو اليوم الذي يليه. ما يختبره الثور حالياً هو رغبة بإعادة إحياء روابط قديمة مع أصدقاء ومعارف فقد الإتصال بهم. ولكن عيد الحب سيمر بشكل جميل على الثور وسيحتفل به مع الشريك كما يريد بالضبط، عشاء فاخر وطعام لذيذ وهدايا مميزة.الجوزاء ومنذ بداية العام يتعامل مع العلاقة بشكل جدي أكثر من أي وقت مضى، وهذه الجدية سنلمسها في عيد الحب. سيكون هناك الكثير من التخطيط ومن التفكير العميق بما يجب القيام به من اجل إظهار الحب للاخر. الابراج تتوقع أن يختبر الجوزاء في يوم الحب تجربة مثيرة جداً للإهتمام ستترك أثرها الكبير الإيجابي على المدى البعيد على الصعيد العاطفي.في ذلك اليوم السرطان سيشعر بأنه مختلف وذلك لان القمر سيعبر في برجه وخصوصاً من منطقة الاسرار والامور المخفية. وهذا الواقع سيجعل عيد الحب فترة مثيرة جداً للإهتمام للسرطان لانه سيجد نفسه يختبر مشاعر جديدة عليه. اليوم يحمل الكثير من المفاجآت للسرطان وبطبيعة الحال هو يستحقها لانه برج حساس ومحب ومخلص.عيد الحب هو مناسبة إجتماعية وغرامية للأسد، فهو في ذلك اليوم سيحرص على التواجد مع الأصدقاء وإمضاء أفضل الأوقات ولكنه في الوقت عينه سيحرص على إمضاء الوقت مع الحبيبة. بطبيعة الحال مخططات ذلك اليوم مبالغ بها لان الاسد لا يمكنه الاكتفاء بما هو أقل من ذلك. العلاقة تشغل بال الاسد منذ مدة وبشكل إيجابي وذلك لانه ملتزم وبشكل كلي بها وفي عيد الحب سيحرص على إظهار ذلك.العذراء سيختبر يوم عيد حب مميز للغاية. البرج هذا ومنذ بداية العام بات ينظر الى حياته بشكل مختلف فهو قرر إنه عليه البحث عن والتمسك بأي شخص يجعله سعيداً. وهذا الواقع يعني أن العذراء يختبر أفضل فترة في علاقته لانه لم يعد يكترث كثيراً للتفاصيل بل أصبح بإمكانه الإستمتاع بالعلاقة بكل عيوبها. عيد الحب سيكون إحتفالية بالحب والفرح وبهذه القناعة الجديدة التي توصل اليها العذراء.الميزان ومنذ بداية العام يعيش حياة عاطفية مثالية،. عيد الحب هو اليوم الذي تنتهي في دورة المريخ في الميزان، ولكن الامر ليس سيئاً كما يخيل للبعض وذلك لان ذلك اليوم سيجعل الميزان يركز على التجربة أكثر من أي شيء اخر. بطبيعة الحال الفترة القادمة ستكون فترة تغييرات ولكن ذلك اليوم سيكون هادئاً وجميلاً ورومانسياً.الحياة المنزلية والروابط الخاصة ستكون في ذروتها في يوم عيد الحب. سيكون العقرب بمزاج لامضاء عيد حب هادئ ولكنه في الوقت عينه سيكون في مزاج للتعبير عن نفسه والحديث عن العلاقة وعن كل التفاصيل فيها. المحادثة هذه ستكون هادئة وغير تصادمية وبالتالي عيد الحب سيكون رومنسياً وحميماً وخاصاً.القوس مستعد تماماً لعيد الحب، فإن كان أعزباً سيحتفل بحريته وإن كان مرتبطاً فهو في مرحلة متقدمة من التصالح مع الذات تجعله يقدر في دلك اليوم الشريك المخلص المحب وبالتالي يتمسك به كما لم يتمسك به من قبل. عيد الحب سيكون هادئاً وجميلاً لبرج القوس.. حتى الاعزب قد يجد نفسه امام حب مفاجئ غير منتظر في تلك الفترة.سيكون هناك الكثير من الامور التي على الجدي القيام بها في يوم عيد الحب.. سواء التحضيرات أو التعامل مع أمر ما قد يطرأ، ولكن ورغم كل الامور التي سيقوم بها في ذلك اليوم وكل المسؤوليات التي سيتعامل معها بجدية، في نهاية اليوم سيضع جانبه العملي جانباً وسيحتفل بعيد الحب مع من يكترث له.الشرارات ستتطاير في كل مكان في عيد الحب فالطاقة في ذلك اليوم خرافية. سيجد الدلو نفسه يختلف عن أي يوم اخر، فهو سيعبر عن مشاعره تجاه الأصدقاء والزملاء والشريك.. البرج هذا سيكون فرحاً في ذلك اليوم على غير عادته. وهذا امر جيد لان الاحتفال مع الشريك سيكون حافلاً بالمرح والحب والتواصل.القمر سيجعل الحوت يشعر برغبة في البقاء في المنزل في يوم عيد الحب. وهذا ما تنصحه الابراج بالقيام به، لقد عمل بشكل جدي خلال الفترة الاخيرة وهو يستحق الراحة. يمكن إمضاء عيد حب هادئ في المنزل مع الشريك أو الخروج والقيام بنشاط ما لا يتطلب الكثير من الجهود مع الحبيب. ولكن ما على الحوت عدم القيام به هو تفويت فرصة الإستمتاع برومانسية ذلك اليوم.. ففي نهاية المطاف هو أكثر الابراج رومانسية وهذا اليوم فصل على مقاسه.