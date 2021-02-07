كيت ميدلتون وميغان ماركل ممنوعتان من هذه الصيحات!

يجهل الكثيرون أنه على سيدات الأسر المالكة البريطانية الإنصياع لكل أنواع البروتوكول لأنهن تحت المراقبة طوال الوقت، حيث عليهّن اتباع قواعد نصتها الملكة إليزابيث وهي قوانين ورثتها من أجيال الأسرة المالكة السابقين. فما هي أبرز المحظورات الموضوية في بروتوكول الأسرة المالكة البريطانية والتي يمنع على كيت ميدلتون وميغان ماركل القيام بها؟عدم ارداء الفروأقر هذا القانون في العام 1137 من قبل إدوارد الثالث بأن ارتداء الفرو ممنوع. نص هذا القانون على الأسرة المالكة ورجال الكنيسة وما زالت الأسرة المالكة البريطانية تتبع هذه القاعدة مع العلم أن الملكة اليزابيث قد خرقت هذا القانون مرات عدة كذلك كيت ميدلتون التي شوهدت ترتدي قفازات بجوانب من الفرو في إجازة.حمل الحقيبة دوماًدوماً ما نرى الملكة اليزابيث وكيت ميدلتون وميغان ماركل وغيرهن يحملن الحقائب بالرغم من أنهن لن يحتجن الى أي شيء منها وذلك دوماً لغرض. الملكة تحمل حقيبة لترسل رسائل الى حاشيتها من خلالها مثلاً بأنها ترغب بالذهاب من المكان المتواجدة فيه. الأميرة ديانا كانت تضعها على صدرها أثناء خروجها من السيارة لتخبىء صدرها، فيما كيت ميدلتون تحملها بيديها الإثنين في أغلب الأحيان لتتفادى التسليم باليد.ارتداء قبعة في المناسبات الرسميةعلى الأميرات أن يبدون بأبهى حلة على الدوام وأن يرتدين ملابس محتشمة مثالية لكل المناسبات. في الحفلات الملوكية، لا بد أن ترتدي فستان سهرة طويل. كذلك، عليها أن ترتدي قبعة على الدوام وكلما كانت أكثر أناقة كان الأمر أفضل الى كل المناسبات النهارية الرسمية. إذا كانت المناسبة بعد الساعة السادسة وفي مكان مغلق، لا بد أن تستبدل كيت وميغان القبعة بتاج ويجب أن يوضع التاج بحسب التفاصيل على زاوية بدرجة 45.لا بد أن ترتدي الاميرات دوماً جوارب شفافةلكل من المناسبات، ستجدين كيت في جوارب شفافة تحت فستانها وذلك تلبية للاتيكيت ولكل المناسبات الملوكية، تطلب الملكة من أعضاء أسرتها وضيوفها ارتداء الجوارب النايلون الشفافة.عدم نزع المعطف في الأماكن العامة بتاتاًعندما تطل كيت او ميغان في حدث وهما ترتديان المعطف، ممنوع عليهما نزعه عنهما طوال الحدث بالرغم من أنهما حتماً ترتديان تحته فستان غاية بالشياكة.