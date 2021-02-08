أحلام تعايد نادين نسيب نجيم.. والأخيرة: بحبك كتير!

كل عام وانتي بالف خير حبيبتي نادين ويارب السعاده والفرح ما تفارقك ويحمي لك اولادك يارب وكل سنيك نجاح لانك تستحقين النجاح بحبك وكتييير ♥️🌹🎂🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎉🎉🎉🎉🎁🎁🎁 #HappyBirthdayNadine
~ @nadinenjeim #نادين_نسيب_نجيم ~ pic.twitter.com/oiAHQNd3JP
— A H L A M 🇦🇪 #Ahlam2021 (@AhlamAlShamsi) February 7, 2021
كل عام وانتي بالف خير حبيبتي نادين ويارب السعاده والفرح ما تفارقك ويحمي لك اولادك يارب وكل سنيك نجاح لانك تستحقين النجاح بحبك وكتييير ♥️🌹🎂🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎉🎉🎉🎉🎁🎁🎁 #HappyBirthdayNadine
Ana kamen bhebek Ktir 🥂❤️🥰
— Nadine Nassib Njeim (@nadinenjeim) February 7, 2021
Ana kamen bhebek Ktir 🥂❤️🥰