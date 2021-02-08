المرأة

أحلام تعايد نادين نسيب نجيم.. والأخيرة: بحبك كتير!

Lebanon 24
08-02-2021 | 09:00
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عايدت الفنانة أحلام الممثلة نادين نسيب نجيم بمناسبة عيد ميلادها، متمنية لها السعادة والفرح وأن يحمي الله أولادها.
 


وفي تغريدة لها عبر " تويتر " نشرت أحلام صورا من إحتفال نجيم بعيد ميلادها مع أولادها أرفقتها بتعليق: " كل عام وانت بالف خير حبيبتي نادين ويارب السعاده والفرح ما تفارقك ويحمي لك اولادك يارب وكل سنيك نجاح لانك تستحقين النجاح بحبك وكتير".

بدورها ردّت تجيم على تغريدة أحلام قائلة: "وأنا كمان بحبك كتير".
 
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