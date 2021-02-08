أحلام تعايد نادين نسيب نجيم.. والأخيرة: بحبك كتير!

عايدت الفنانة أحلام الممثلة نادين نسيب نجيم بمناسبة عيد ميلادها، متمنية لها السعادة والفرح وأن يحمي الله أولادها.

كل عام وانتي بالف خير حبيبتي نادين ويارب السعاده والفرح ما تفارقك ويحمي لك اولادك يارب وكل سنيك نجاح لانك تستحقين النجاح بحبك وكتييير ♥️🌹🎂🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎉🎉🎉🎉🎁🎁🎁 #HappyBirthdayNadine

~ @nadinenjeim #نادين_نسيب_نجيم ~ pic.twitter.com/oiAHQNd3JP — A H L A M 🇦🇪 #Ahlam2021 (@AhlamAlShamsi) February 7, 2021

وفي تغريدة لها عبر " تويتر " نشرت أحلام صورا من إحتفال نجيم بعيد ميلادها مع أولادها أرفقتها بتعليق: " كل عام وانت بالف خير حبيبتي نادين ويارب السعاده والفرح ما تفارقك ويحمي لك اولادك يارب وكل سنيك نجاح لانك تستحقين النجاح بحبك وكتير".بدورها ردّت تجيم على تغريدة أحلام قائلة: "وأنا كمان بحبك كتير".