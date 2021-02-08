تفاصيل تُكشف للمرة الأولى... نجمة "أراب أيدول" عن رويدا عطية: "دمرتني وذبحتني"

لفتت الفنانة السورية ناديا منفوخ، نجمة الموسم الأولى من برنامج المواهب "أراب أيدول"، الانتباه بتصريحات أدلت بها أثناء حلولها ضيفة على برنامج "شو في ما في" الذي يعرض على شاشة قناة "عمان".وعن سبب عدم تمكنها من تحقيق التقدم في المجال الفني في العاصمة اللبنانية بيروت اشارت إلى أنه تمت محاربتها. وذكرت في هذا السياق مواطنتها الفنانة رويدا عطية. و قالت إن الأخيرة "سرقت" الجهة الراعية لها.وأضافت: "دمرتني رويدا عطية... ذبحتني وأنا مذبوحة بسبب الحرب". وتحدثت عن سخرية الأخيرة المتكررة منها لافتة إلى أنها تكشف هذا للمرة الأولى. وذكرت أنها لم ترغب في إعلان ذلك لأنهما تنتميان إلى البلد نفسه مع الإشارة إلى أن ذلك حدث منذ نحو 8 سنوات.وأردفت أن رويدا "أخذت المنتج" الخاص بها ووصفتها بـ"حسن صبي" وبأنه لا يمكنها أن تحقق له الأرباح. وعن الخلاف بين الأخيرة وبين شركة الإنتاج قالت: "من الله أخذت حقي... نتفوا بعضهم نشروا بعضهم". وعلقت أن رويدا لم تعترف بخطئها ولم تعتذر مع التذكير بأنه تم إخراجها من منزلها بسببها وذلك قبل أن توقع عقداً مكنها من بدء مسيرتها.