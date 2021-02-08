للمتزوجة حديثاً.. 7 طرق لتحتفلي بيوم الحب مع شريك حياتك

إذا كنتِ متزوجة حديثاً، بالتأكيد يمثّل لكِ يوم الحب مناسبة استثنائية، فسوف تحتفلين يوم 14 شباط هذا العام بيوم الحب لأول مرة مع شريك حياتك بعد أن جمعكما بيت واحد، لذا لا تفوتي هذا اليوم دون الاحتفال به بطريقة مثالية، وفي ما يلي 7 طرق للاحتفال بيوم الحب مع شريك حياتك.1- إعادة الاحتفال بيوم متميزفكري في يوم متميز في تاريخ علاقتكما، مثل يوم الخطوبة، أو يوم عرض الزواج مثلاً، وخططي للاحتفال بيوم الحب مع زوجك بنفس برنامج الاحتفال بهذا اليوم المتميز.سوف توفر هذه الطريقة عناء البحث عن أفكار جديدة، كما أنها تُعد بمثابة إحياء للذكريات الجميلة، واستعادة الشعور بهذه اللحظات الاستثنائية.2- ابدئي تقليداً جديداً للاحتفال بيوم الحبالاحتفال بيوم الحب بعد الزواج بالتأكيد يكون مختلفاً عما قبل، فهناك الكثير من الأفكار الأكثر حميمية يمكنكِ تنفيذها اليوم مع زوجك، لذا حان الوقت للبدء بالاحتفال بيوم الحب بفقرات أكثر إثارة وحميمية.3- تدلّلا معاًأصبحت جلسات التدليك والاسترخاء ذات أهمية كبيرة الآن، لذا يمكنكِ الاحتفال بيوم الحب عبر مشاركة جلسة تدليك وحمام بخار مع زوجك.هذه الطريقة ستوفر عليكِ الذهاب بمفردك لجلسة طويلة من أجل العناية بجمالك.4- توثيق قصة حبكبالاشتراك مع زوجك، يمكنكما صنع فيلم فيديو يوثّق قصة حبكما عبر تصوير الأماكن التي ذهبتما إليها، ومراحل قصة زواجكما، انتهاء بلقطات من حفل الزفاف وشهر العسل أيضاً.توثيق قصة حبكما لمسة رومانسية، كما أنها تتيح لكما استعادة رحلتكما الرومانسية كلما شاهدتما الفيديو معاً.5- طهو عشاء رومانسي في المنزل معاًالاستمتاع بموعد خاص مع زوجك لا يتطلب بالضرورة الخروج من المنزل والكثير من التكاليف، تناولا معاً عشاء رومانسياً معدّاً في المنزل على ضوء الشموع، كما يمكنكما مشاركة إعداد العشاء، فالطهو مع شريك الحياة أمر رومانسي للغاية.6- استعيني بطاهِ محترف لإعداد العشاء في المنزلإذا كنتِ لا تفضلين الخروج من المنزل، وكانت ميزانيتك تسمح، يمكنكِ توظيف طاهِ محترف يعد لكما وجبة عشاء فاخرة في المنزل، واستمتعا بوجبتكما الرومانسية على ضوء الشموع والموسيقى الهادئة في المنزل.7- حضور حفلة موسيقيةأمامك باقي العمر لقضاء أمسيات في المنزل، أما أول يوم حب في زواجكما فيستحق الاحتفال به بطريقة متميزة حقاً.احجزي تذكرتين لحفل موسيقي راقٍ، أو للمطرب المفضّل لديكما، واذهبا للاستمتاع بالموسيقى في أمسية رومانسية تليق بيوم الحب.