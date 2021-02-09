"زواج" غادة عادل وحسن شاكوش يحدث ضجة كبيرة.. وهي تكشف الحقيقة

بعد الضجة الكبيرة التي أُثيرت حول إشاعة زواج الممثلة المصرية غادة عادل والفنان المصري حسن شاكوش، اثر إنتشار صورة تجمعهما، نفت غادة هذا الأمر مؤكدة أن هذا الكلام "هراء" ومن نسج خيال كاتبه.

ونشرت غادة عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، الصورة المتداولة حول زواجهما، وعلّقت: "حسن شاكوش فنان محترم ولقائي به لم يتعد متابعتي لفقرته الغنائية وصورة فوتوغرافية، أي كلام قيل أو كُتب بخلاف ذلك ما هو إلا هراء من نسج خيال كاتبه أو قائلة".

وكان شاكوش نشر الصورة إحتفالاً بمقابلته مع غادة مؤخراً، معبراً عن سعادته الكبيرة بهذا اللقاء، وكتب: "كانت أحلى مفاجأة، ومبسوط جدًا أني شوفتك، حبيبة قلبي الأستاذة غادة عادل".