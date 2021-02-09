المرأة

حلا شيحا تتزوج الداعية معز مسعود.. وهذه الصورة الأولى من حفل الزفاف

Lebanon 24
09-02-2021 | 12:00
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تداول رواد موقع التوصل الاجتماعي صورة تجمع الفنانة حلا شيحة مع زوجها المنتج والداعية معز مسعود بعد عقد قرانهما.

 

وظهرت حلا في الصورة بفستان أبيض، وترتدي الحجاب.

 

 

وتم عقد القران أمس الاثنين بأحد الفنادق بالقاهرة بحضور الأهل وأقرب الأصدقاء وحرصا الثنائي على سرية تفاصيل عقد القران.

 

والجدير بالذكر أن يوم 2 كانون الثاني الماضي أعلنت النجمة حلا شيحة عن علاقتها مع الداعية الإسلامى معز مسعود، عبر حسابها بموقع انستغرام، بعد إهدائه أغنية بصوته بعنوان "المقاتل"، حيث قال "لقد سجلت أغنيتى التى كتبتها عام 2007 وهى إهداء لكى يا فتاة.. رحلتنا واحدة بعيدون عن الجميع الآن".

 

وقامت حلا بإعادة نشر الأغنية، معلقة عليها "أشعر بكل كلمة فى هذه الأغنية.. نعم رحلتنا واحدة وأنا فخورة أنك حياتك لى.. لديك الكثير جدًا لتقدمه.. لا يمكننى الانتظار لرؤية كل شىء".

المصدر: نواعم
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