"توب" ابنة عمرو دياب الشفافة تلفت الأنظار.. والجمهور يتذكر شقيقتيها (صور)

لفتت نور عمرو دياب الأنظار مجدداً بأحدث إطلالاتها التي ظهرت في صورة نشرتها على حسابها الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام". وبدت فيها مرتدية معطفاً باللون الأزرق بتصميم بسيط مع سروال باللون الأبيض.

أما أكثر ما أثار الانتباه فهي كنزتها الشفافة في الجزء الأوسط منها. وعلى هذا ركزت الكثير من التعليقات على الحسابات التي أعادت نشر الصورة على التطبيق. وأعرب بعض المتابعين عن استغرابهم اعتمادها هذا اللوك مشيرين إلى أنها عادة مع تظهر بإطلالات أكثر احتشاماً.

وتذكر هؤلاء أختيها غير الشقيقتين كنزي وجانا اللتين تعرفان بملابسهما الجريئة. وفي المقابل أثنى آخرون على جمالها وأنوثتها مشبهين إياها بوالدتها الفنانة شيرين رضا.

ويشار إلى أن نور أثارت الانتباه في وقت سابق أثناء تفاعلها مع متابعيها عبر خاصية القصص المصورة. ورداً على سؤال أكدت أنها تحب الفنانة دينا الشربيني واصفة إياها بالشخصية الرائعة والطيبة.