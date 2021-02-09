المرأة

وزن شيرين عبد الوهاب الزائد حديث السوشيل ميديا.. صورة جديدة مع زوجها تثير الفضول

Lebanon 24
09-02-2021 | 18:00
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بعد تأجيل حفل الفنانة شيرين عبد الوهاب الذي كان مقرراً أن تحييه مع الفنانة السورية أصالة نصري، على مسرح المجاز بالشارقة، والذي كان مقررًا له يوم الجمعة 19 شباط ضمن حفلات الموسم الجديد لأمسيات "هلا بالمجاز"، يبدو أنها قررت العودة إلى مصر لحين تحديد موعد آخر.

 

وظهرت النجمة المصرية بملابس كاجوال بصحبة زوجها المطرب حسام حبيب في أحدث ظهور لهما، في مطار دبي أثناء وصولهما إلى هناك، وقد لاقت تفاعلاً كبيراً بين جمهورها على السوشيال ميديا الذين لاحظوا الوزن الزائد الذي اكتسبته، مستغربين سبب إهمالها لنفسها في الفترة الأخيرة. في المقابل دافع عنها الكثير من محبيها الذين أكدوا أن زيادة وزنها بسبب معاناتها مع المرض وتغيّرات هرمونية تحاول معالجتها.

 

A post shared by sherine music | شيرين ميوزك 🎶 (@sherien_music)


المصدر: لها
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