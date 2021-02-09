مفاجأة خيالية من زوج "فاشينستا" في يوم ميلادها.. الهدايا ثمينة (فيديو)

تصدرت الفنانة الكويتية فرح الهادي وزوجها عقيل الرئيسي قائمة التراند على موقع تويتر بعد الحفلة الجميلة التي أعدها لها بمناسبة ميلادها والتي أحدثت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحرصت الفاشينيستا على مشاركة متابعيها عل السوشيال ميديا بمقاطع فيديو من المفاجأة المميّزة التي أعدها لها زوجها، وأظهرت أجواء الحفل والزينة والبالونات الملونة، إضافة الى الحلويات المتنوعة التي أحضرها للمناسبة وعبرت عن فرحتها الشديدة بالهدايا التي قدمها لها عقيل وكيف وزعها في كافة أركان المنزل وقامت بتصويرها وكان من بينهما حقيبة يد بيضاء زيّنها بالورود الحمراء ومعطف فخم نال إعجابها، ووضع لها رسالة بداخله كتب فيها :”

"أنت الصديقة والرفيقة والحبيبة والغرام".

وكذلك وجهت فرح الشكر لزوجها من خلال مجموعة من الصور التي نشرتها عر تطبيق انستغرام تجمعها به من الحفل وعلقت عليها برسالة طويلة.

بدوره، نشر عقيل مجموعة من الصور أيضاً وعايد زوجته بكلمات من القلب وقال لها: "الحب أنت لكل عام والخير أنت لكل عام أنت الرفيقة والصديقة والحبيبة والغرام. كل عام وانا معاك".