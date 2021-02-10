المرأة

هكذا بدت هنا شيحة في زفاف شقيقتها

Lebanon 24
10-02-2021 | 06:00
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شاركت الممثلة المصرية هنا شيحة متابعيها بأول صورة لها من إطلالتها في زفاف شقيقتها الممثلة المصرية حلا شيحة والداعية الإسلامي معز مسعود وذلك عبر خاصية القصة في صفحتها على "إنستغرام".
واعتمدت هنا اللون البيج ولم يبد ما ترتديه واضحاً، ولكنها وضعت على كتفيها شالاً وصففت شعرها بطريقة كلاسيكية ووضعت ماكياجاً ناعماً مستخدمة الألوان الترابية البسيطة، وأمسكت هنا بباقة من الورود الملونة وأرفقت الصورة بكلمات :الورود هي أقرب صديقة للفتيات، لا أنا أمزح الألماس هو الأقرب".
وكانت حلا شيحة عقدت قرانها أمس على معز مسعود في أحد الفنادق الكبرى بمصر.
 
المصدر: الفن
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