4 أبراج تملك كاريزما وينجذب إليها الجميع.. ما سرها؟

بعض الأشخاص يملكون سحرهم الخاص، وهناك فئة خاصة تملك سحراً غريباً من نوعه ومميز. هذه الفئة عادة تجذب الجميع وبدون أي جهد يذكر.

من بين جميع الأبراج هناك 4 فقط تملك كاريزما وخصال مميزة للغاية وهي تجذب الجميع إليها بغض النظر عن الإختلافات في الشخصيات أو الأذواق أو حتى القناعات الأساسية. لا أهمية لكل هذه الأمر، فأمام هذه الأبراج الكل يضعف.

فمن هم وهل أنتِ من ضمنهم؟

الحمل

الحمل برج يملك الكثير من الشغف وهو يضع كل جهوده من أجل تحقيق ما يريد تحقيقه. حين يقوم الحمل بعمل ما أو بإنجاز ما فهو يقوم به على طريقته الخاصة التي تجعل الجميع يلاحظ النتائج.. وبطبيعة الحال لا يمكن سوى الإنجذاب لهذا التفاني الكبير الذي يملكه الحمل.

يملك هذا البرج الكثير من الثقة بالنفس وشخصيته قوية للغاية وهذا ما يجعله يملك جاذبية خرافية. وما يجعله من الأبراج الأكثر جاذبية على الإطلاق والتي لا يمكن للأخرين سوى الإنجذاب اليه هو واقع أنه يعرف ما الذي يريده الآخر وما الذي يرضيه ويسعده.

حين يتعلق الأمر بالحياة العاطفية البرج هذا عادة لا ينفذ من الخيارات لان المعجبين الذي يودون الدخول في علاقة معه كثر.

الميزان

الميزان من الأبراج التي تملك قلباً من ذهب. فهذا البرج لطيف وحنون وهو يملك القدرة على أسر القلوب من دون أي جهد يذكر.

شخصيته هي من أبرز نقاط قوته لانها وبكل بساطة لا تقاوم. برج دبلوماسي من الطراز الأول كما أنه مستمع ممتاز، يمنح كل إهتمامه للآخرين ويجعلهم يشعرون بأن قيمتهم عالية جداً.هذه الخصال تجعل الميزان الشريك العاطفي المثالي لأي شخص كان لانه أشبه بقطعة مفقودة تتناسب مع مختلف أنواع الأحاجي. وبما أن الميزان برج بعيد كل البعد عن الأنانية فهو يقدم ولا ينتظر أي شيء في المقابل وعليه فإن الوقع في حبه سهل للغاية.

القوس

القوس من الأبراج التي يعتبرها الجميع الأكثر جاذبية وذلك لسبب بسيط وأساسي وهو أنه يصعب الحصول به والبشر بشكل عام تريد وبشراسة كل ما لا يمكنها الحصول عليه. فالبرج هذا عاشق أزلي للمغامرة وللتنقل من مكان الى آخر وهو غير مستعدة للتخلي عن حريته من أجل أي شخص وحتى لو كان ذلك الشخص هو حب حياته.

يملك أيضاً جانباً جذاباً جداً في شخصيته ألا وهو التفاؤل الدائم وحب الحياة وعليه فما يقدمه هو نظرة إيجابية لكل شيء حتى للجزئيات السلبية.

القوس برج يحب كل شيء بشغف وبما أن غير مستعد للبقاء في مكان واحد لفترة طويلة فهو غالباً ما يترك الاخرين يرغبون بالمزيد، فهو لم يمنحهم الوقت كي يتعرفوا اليه بشكل أفضل أو حتى أن يقدموا له الحب بشكل أفضل. القوس مثل إعصار، يأتي ويقلب كل شيء رأساً على عقب ثم يغادر بسرعة.

الدلو

القوس ليس البرج الوحيد الذي يصعب الحصول عليه، فالدلو من الأبراج التي لا تظهر مشاعرها على الإطلاق. البرج هذا غالباً ما يفصل نفسه عن محيطه وبالتالي يظهر للآخرين على أنه متماسك وهادئ كلياً ولا يكترث لأي شيء على الإطلاق.

البعد هذا وقلة الإكتراث تجعل الاخرين يلاحقونه لانه كما قلنا البشر تريد كل ما لا يمكنها الحصول عليه.

السر الآخر الذي يجعل الدلو من الأبراج التي لا يمكن سوى الإنجذاب إليها هو واقع أنها تختلف كلياً عن غيرها. برج لا يشبه سوى نفسه وحتى الذين ينتمون الى برج الدلو لا يشبهون بعضهم البعض.