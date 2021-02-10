المرأة

في شهر الحب.. قبلات تجمع النجوم العرب ونصفهم الآخر (صور)

Lebanon 24
10-02-2021 | 15:00
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جمعت النجوم العرب ونصفهم الآخر لقطات رومنسية حميمة كالقبلات والأحضان، معبرين عن حبهم وإخلاصهم لبعضهم البعض.

 

مصممة المجوهرات جيهان علامة زوجة الفنان راغب علامة هي من اشهر زوجات الفنانين، وعلاقتهما تعتبر الأنجح بين الثنائيات وقد انتشرت هذه الصورة لهما وهي تقبله.

 

 

النجمة ياسمين عبد العزيز شاركت جمهورها على انستغرام وهي في أحضان زوجها يقبلها بحب ورومانسية.

 

 
 
 

داليدا عياش زوجة الفنان رامي عياش ظهرت في هذه الصورة وهي تقبّل زوجها برومنسية، وهما مازالا يعيشان أجمل أيام حياتهما الزوجية.

 
 

وتشتهر النجمة أحلام بعلاقتهما العاطفية الناجحة مع زوجها مبارك الهاجري، وهي دائماً تعبّر عن حبها له بالأحضان والقبلات.

 

 
 
 

كما ان النجم باسل خياط يعيش أجمل أيام حياته مع زوجته ناهد زيدان التي غالباً ما نراها وهي تقبّله.

 

المصدر: الجميلة
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