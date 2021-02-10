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المرأة
فنانة شهيرة تمضي 10 ساعات في غرفة العمليات
Lebanon 24
10-02-2021
|
18:00
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أجرت الفنانة المصرية حورية فرغلي، عملية جراحية في الأنف، استغرقت 10 ساعات كاملة، وسط إجراءات طبية صارمة لضمانة سلامتها.
ووفقًا لما أورده الفريق الطبي المعالج، فإن العملية التي وُصفت بالدقيقة تم خلالها استئصال جزء من عظام القفص الصدري مع استئصال خلايا دهنية من فروة الرأس وتم زراعتها في الأنف.
وأجرى الجراحة التجميلية العلاجية للأنف، فريق طبي في ولاية شيكاغو الأميركية، بعد أن تم تأجيلها منذ الخميس الماضي لظروف صحية.
ووضع الفريق الطبي روشتة علاجية لضمان نجاح العملية تبدأ بوضع حورية تحت الملاحظة الطبية الدقيقة، وأنه بمرور الساعات وتحسن الوضع الصحي سيتم إخضاعها لما يقرب من 20 جلسة أوكسجين بمنطقة الوجه بغرض تنشيط الخلايا المزروعة في الوجه.
وكان قد أوقف الطبيب الأميركي المتخصص بحالة حورية فرغلي إجراء العملية الخميس الماضي بعد اكتشاف انخفاض نسبة الهيموغلوبين في الدم. وأشارت الأنباء وقتها إلى أن نقص تلك النسبة جاء بسبب تعرض حورية لإصابة بكدمة في الرأس قبل خضوعها للعملية الجراحية بـ24 ساعة.
وصرحت حورية مؤخراً بأنها تعاني من الوحدة والاكتئاب بعد ابتعاد الوسط الفني عنها، وحتى الذين كانت تعتبرهم أصدقاء، لم يعد أحد يتصل بها في أي مناسبة.
المصدر: نواعم
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