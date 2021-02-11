أحلام تحدث ضجة.. وتجذب الأنظار بلوك فرعوني (صورة)

ضجة كبيرة على مواقع التواصل أحدثتها الفنانة الإماراتية أحلام بعد الترويج لألبومها الجديد واعتمادها إطلالة مميزة خاصة بكل أغنية.

وفي هذا السياق، تناقل الناشطون على المواقع صورة جديدة لها لم تنشرها من قبل، وفيها ظهرت مرتدية فستاناً مزينأً بنقشات ترتبط بالحضارة الفرعونية.

وحازت هذه الإطلالة إعجاب الكثير من المتابعين. كما ركز هؤلاء على أحد الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" على التعبير عن شعورهم بالحمالس للاستماع إلى أغنياتها الجديدة.

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A post shared by ✨حساب الناقد الفني ✨ (@alna8ed)





يشار إلى أن أحلام قررت في وقت سابق تأجيل إطلاق الألبوم "فدوة عيونك" حتى اليوم الخميس 11 شباط الجاري . وجاء هذا من خلال تغريدة نشرتها على حسابها الخاص على "تويتر" وكتبت فيها: "جمهوري العزيز بسبب هذا اليوم التاريخي العظيم لدولتي الإمارات وبطلب مني قررت تأجيل طرح ألبومي إلى يوم الخميس بدل يوم الاثنين"، في إشارة إلى يوم وصول مسبار الأمل إلى المريخ.

وتابعت: "لأكون جزءًا ولو بسيطاً منه ولتغطية هذا الحدث الذي كم أشعر أنا بالفخر أني أنتمي لهذا البلد العظيم الإمارات. شاركونا الحملة".