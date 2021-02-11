فيديو أحدث ضجة.. فنانة عربية تعالج بشرتها بالحلزون بهذه الطريقة!

فاجأت الإعلامية والفنانة الكويتية غدير السلطان متابعيها بالطريقة التي تعتمدها من أجل العناية ببشرتها، وهو ما ظهر في فيديو تناقله عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام".

وفي المقطع المصور تبين أنها تعتمد على العلاج بالحلزون حيث أنها تدعه يسير على بشرتها. ولفتت إلى أنه يفرز مادة تساعد على ترطيب البشرة مشيرة إلى أنها لن تتردد في تطبيق العلاج على وجهها وهو ما فعلته.

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A post shared by ⭐️ لولوه ⭐️ ✨ دار جابر 🇰🇼 (@lulu_kuw)





وأثار هذا الفيديو ضجة في أوساط المتابعين. وانقسم هؤلاء بين من رأوا أن هذا العلاج مفيد فعلاً ومن عبروا عن شعورهم بالاشمئزاز.