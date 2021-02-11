المرأة

شاهدوا كيف كانت هذه الفنانة قبل أن تخسر 30 كيلو من وزنها!

Lebanon 24
11-02-2021 | 21:00
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لا تتردد الممثلة الأسترالية ريبيل ويلسون في استعراض رشاقتها بعدما تمكنت من خسارة ما يزيد على 30 كيلوغراماً من وزنها الزائد، ولهذا تنشر الكثير من الصور ذات الصلة على حسابها الخاص على تطبيق "إنستغرام".

 

وظهرت مؤخراً مرتدية جمبسوت باللون الأحمر أظهر نحافتها محققة أكثر من 420 ألف إعجاب. وتذكر الكثير من المتابعين شكلها السابق وتقدموا منها بالتهنئة على إصرارها وقوة إرادتها.

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يشار إلى أن ريبيل اتبعت لهذه الغاية رجيم تطلق عليه تسمية حمية "ماري" وهو من ابتكار الطبيب النمسوي فرانز كزافير ماري. ويقضي بتناول الوجبات الصحية الخالية من الدهون الضارة وبمضغ الطعام بشكل جيد.

 

وتوقفت الفنانة عن تناول السكاكر منذ بداية العام الماضي (2020) كما امتنعت قدر استطاعتها عن تناول منتجات الألبان. ولم تكتف بذلك بل إنها واظبت على ممارسة التمارين الرياضية مع مدرب خاص. وفي هذا السياق ركزت على تمارين الكارديو إلى جانب الملاكمة والكروس فيت. ويبدو من خلال الصور التي تنشرها أنها ما زالت تواصل ممارسة الرياضة بطرق مختلف من أجل الحفاظ على رشاقتها.

المصدر: لها
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