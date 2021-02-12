المرأة

شطب اسم ميغان ماركل من شهادة ميلاد ابنها آرتشي!

Lebanon 24
12-02-2021 | 12:00
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زعمت ميغان ماركل، زوجة الأمير هاري، أن قصر باكنغهام شطب أسماءها الأولى من شهادة ميلاد ابنها آرتشي.

وذكرت تقارير صحافية أنه تم شطب اسم راشيل ميغان من القسم الخاص بالأم في شهادة ميلاد آرتشي، واستبداله بـ"صاحبة السمو الملكي دوقة ساسكس".

إشارة الى أنه تم تسجيل ولادة آرتشي في 17 أيار 2019 بعد ولادة الطفل في 6 أيار، ولكن تم تغيير اسم الوالدة في 6 حزيران.
 
في هذا الاطار، قال متحدّث باسم ماركل إنه تم تغيير الاسم في شهادة الميلاد عام 2019 وتم إملاؤه من جانب القصر، كما لو أن المقصود بذلك أن تكون ميغان "من دون اسم" في شهادة ميلاد طفلها.
 
وما زال حتى الآن سبب شطب الأسماء الأولى لماركل في شهادة ميلاد ابنها مجهولاً. تشير بعض التقارير الصحافية إلى أن هذه الخطوة تمت لتتوافق مع الاسم المفضل للأميرة الراحلة ديانا، "صاحبة السمو الملكي أميرة وايلز".
 
المصدر: لها
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