حليب الشعر.. مستحضر جديد ضد القشرة والتقصف

شهد عالم التجميل في الآونة الأخيرة ظهور مستحضر جديد للعناية بالشعر يطلق عليه "حليب الشعر" Hair milk فما هو وما هي مميزاته؟

للإجابة عن هذا السؤال، أوضحت مجلة "إن ستايل" أن حليب الشعر هو مستحضر للعناية بالشعر يمتاز بقوام يشبه الحليب، وهو عبارة عن مزيج من المرطب، الذي يُترك في الشعر Leav-in Conditioner، والماسك الخفيف للشعر.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن حليب الشعر يمتاز بأنه غني بمواد فعالة تعمل على ترطيب الشعر الجاف، وتقضي على التجعد، وتحارب التقصف، وتمنح الشعر مظهراً لامعاً.

ومن أمثلة المواد الفعالة، التي يحتوي عليها حليب الشعر، ماء الورد وزيت المشمش وزبدة "كوبواسو" الغنية بمضادات الأكسدة والأحماض الدهنية. كما يعمل على تهدئة فروة الرأس المتهيجة، والتي تميل إلى ظهور القشرة.

وبفضل هذه المزايا العديدة يساعد حليب الشعر على التمتع بشعر قوي وناعم كالحرير ويتألق بمظهر لامع يخطف الأنظار.

وبناء على ذلك، يعد حليب الشعر مناسباً للشعر الجاف والشعر المجعد والشعر التالف، وكذلك الشعر، الذي خضع للصبغ أو التشقير.

وعن كيفية الاستخدام، أوضحت المجلة أنه يتم وضع كمية قليلة من الحليب على الشعر بعد غسله وتجفيفه بواسطة منشفة وتوزيعه بعناية حتى الأطراف، وتركه في الشعر باعتباره أحد مستحضرات "Leave-in"، ثم تصفيف الشعر كالمعتاد.