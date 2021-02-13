أسرع رجيم للبطن والأرداف في أسبوع

يُعدّ رجيم البروتين من أفضل أنواع الرجيمات وأسرعها في التخلّص من دهون البطن والردف؛ لفعاليته في إحراق الدهون "العنيدة" والمتراكمة في تلك المناطق، بحسب ما نشرت المكتبة الوطنية للطب National Library of Medecine، من دراسة أُجريت على أكثر من 1100 بالغ، فلاحظت أنه مقابل كل زيادة بمقدار 10 غرامات في الألياف القابلة للذوبان، تنخفض دهون البطن بنسبة 3.7٪. ويُساعد ذلك في الاحتفاظ بكتلة العضلات، أثناء فقدان الوزن.

كما أشارت الدراسة إلى أن تناول البروتين يرفع من معدّل الأيض ويزيد من إفراز هرمون الشبع "ببتيد قصير" PYY ، مما يقلّل الشهية ويعزّز الشبع. علاوًة على ذلك، قد تُساعد الألياف القابلة للذوبان في محاربة دهون البطن.



خصائص رجيم البروتين

يدعو رجيم البروتين إلى تناول الأطعمة الغنية بالبروتين، مثل: الأسماك واللحوم الخالية من الدهون، بالإضافة إلى الحبوب الكاملة الغنية بالألياف، كالأرز والمعكرونة المُعدَّة من القمح الكامل والشوفان والبقول، والفاصولياء التي تُعد مثاليّة للتخلّص من بعض الوزن الزائد حول الخصر. ويجب الامتناع عن تناول الأطعمة الغنيّة بالكربوهيدرات المُكرّرة، والاستعاضة عنها بالدهون غير المشبّعة المتوافرة في زيت الزيتون والمكسَّرات والأفوكادو؛ لاحتوائها على "حمض الأوليك" الذي يتحوَّل أثناء الهضم، إلى مركَّب يُحفِّز بشكل غير مباشر إشارات عصبية ترد إلى المخ للحدِّ من الجوع وتحسين أداء الجسم وظائفه الحيوية.

إضافة إلى تناول الخضراوات، بخاصّة تلك الغنيَّة بالألياف كالخضروات الورقية؛ كونها تُشعر متناولها بالامتلاء. وكذلك، تناول الفواكه قليلة السعرات والزاخرة بالمغذيات، كالبطيخ والتوت والأناناس والبرتقال والكيوي والكمثري والجوافة.



بالمقابل، يجدر بالأفراد الذين يعانون من أمراض الكبد أو الكلى مراجعة الطبيب، قبل الشروع في اتباع "رجيم البروتين". ويُمكن إدخال الألبان قليلة الدسم، كالحليب والجبن والزبادي إلى رجيم البروتين؛ كونها توفِّر كمًّا عاليًا من الكالسيوم، فضلًا عن دورها في محاربة السعرات الحرارية العالية.بالمقابل، يجدر بالأفراد الذين يعانون من أمراض الكبد أو الكلى مراجعة الطبيب، قبل الشروع في اتباع "رجيم البروتين".

برنامج ليوم من رجيم البروتين

الفطور: بيضتان مسلوقتان، مع حبة من الخيار.

الوجبة الخفيفة: 30 غرامًا من المكسرات (أو حُفنة من التوت البرِّي).

الغداء: 200 غرام من الدجاج المشوي منزوع الجلد، مع نصف الكوب من الفاصولياء المسلوقة وطبق من السلطة الخضراء.

الوجبة الخفيفة الثانية: علبة صغيرة من الزبادي خالي الدسم، مُضافًا إليه ملعقة صغيرة من بذور الكتان.

العشاء: شريحة من السمك المشوي، مع طبق من سلطة الخضراوات أو الخضروات المشوية.

ولتتبيلة السلطة، يُمكن استخدام ملعقة صغيرة من زيت الزيتون البكر وعصير الليمون الحامض والخل بأنواعه والملح والفلفل (أو الأعشاب). يُسمح، أيضًا، بإضافة ملعقة صغيرة من المايونيز خالي الدسم.

يُسمح عند اتباع رجيم البروتين، بشرب القهوة، شريطة عدم إضافة الكريما أو الحليب أو السكر إليها.

ويجب شرب ما لا يقلّ عن ليترين من الماء، يوميًّا.