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المرأة
مجدداً.. رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة جريئة في "الجيم" (صورة)
Lebanon 24
13-02-2021
|
17:13
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نشرت الفنانة رانيا يوسف، على خاصية "الستوري" على "إنستغرام" مقطع فيديو من الجيم، أثارت به الكثير من الجدل.
وظهرت رانيا في الفيديو بإطلالة جريئة بملابس رياضية أثناء ممارستها التمارين الرياضية.
يذكر أن رانيا أثارت الجدل في الفترة الماضية بسبب تصريحاتها في برنامج "مع الفارس" الذي يقدمه الإعلامي العراقي نزار الفارس، واضطرت بسببها إلى تقديم اعتذارها لجموع الشعب المصري عقب تصريحاتها عن الحجاب خلال اللقاء.
وقالت عبر بيان صحافي تم نشره من خلال المحامي الخاص بها: أقدم اعتذاري لكل فرد رأى أو سمع هذا الحوار، وظن منه أن هذه المعاني صدرت مني، فالمذيع لم يكن محل ثقة.. ولكننا نعيش لنكتسب الخبرات ونتعلم".
المصدر: لها
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