بعد غياب: رسالة حب من شيرين عبد الوهاب إلى حسام حبيب.. ماذا قالت له؟

نشرت الفنانة شيرين عبد الوهاب صورة لزوجها الفنان حسام حبيب عبر حسابها على تويتر ووجهت له رسالة حب بعد غياب عن الظهور بمواقع التواصل الاجتماعي.
بحبك، ربنا ما يحرمني من دقات قلبك اللي بنام على صوتهم كل يوم، و يديمك ليا نعمة لاخر العمر...❤️ pic.twitter.com/VdGwbP5zib
— Sherine Abdel-Wahab (@sherine) February 13, 2021
بحبك، ربنا ما يحرمني من دقات قلبك اللي بنام على صوتهم كل يوم، و يديمك ليا نعمة لاخر العمر...❤️ pic.twitter.com/VdGwbP5zib
وانتشرت اخبار قبل أشهر قليلة عن انفصال شيرين وزوجها وتناقلتها وسائل الإعلام إلى أن خرجت عبر تويتر ونفتها قائلة:"احنا بألف خير".