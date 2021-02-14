المرأة

بعد غياب: رسالة حب من شيرين عبد الوهاب إلى حسام حبيب.. ماذا قالت له؟

Lebanon 24
14-02-2021 | 09:00
A-
A+
Doc-P-793707-637488883427002563.png
Doc-P-793707-637488883427002563.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

نشرت الفنانة شيرين عبد الوهاب صورة لزوجها الفنان حسام حبيب عبر حسابها على تويتر ووجهت له رسالة حب بعد غياب عن الظهور بمواقع التواصل الاجتماعي.

 

وأرفقت الصورة بالتعليق: "بحبك، ربنا ما يحرمني من دقات قلبك اللي بنام على صوتهم كل يوم، و يديمك ليا نعمة لاخر العمر..".

 

 

وانتشرت اخبار قبل أشهر قليلة عن انفصال شيرين وزوجها وتناقلتها وسائل الإعلام إلى أن خرجت عبر تويتر ونفتها قائلة:"احنا بألف خير".

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
12:00 | 2021-02-14
22:00 | 2021-02-13
17:13 | 2021-02-13
15:00 | 2021-02-13
12:00 | 2021-02-13
09:00 | 2021-02-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website