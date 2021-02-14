المرأة

نصيحة من سيرين عبد النور في عيد الحب: تركلي بريستيجك على جنب

Lebanon 24
14-02-2021 | 12:00
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وجهت الفنانة سيرين عبد النور رسالة لمتابعيها بمناسبة عيد الحب، حيث نشرت عبر حسابها على تويتر صورة طريفة.

 

وظهرت سيرين في الصورة ترتدي نظارات على شكل قلب وأرفقتها بالتعليق:" لما تقرر تحب حب ومن كل قلبك اوعى تحب نص نص !!!".

 

وتابعت: "عبر من كل قلبك ما تقول ليش انا بدي عبر وهني لا ليش انا بدي اتغزل وهني لا تركلي بريستيجك على جنب وما تخاف عليه عيش هالحب مع غرامك والمحبة مع ناسك للآخر".

 
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