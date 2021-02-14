المرأة

فنانة عربية تكّذب غوغل: "عيد ميلادي ليس 13 شباط"

Lebanon 24
14-02-2021 | 18:00
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كذبت الفنانة المصرية ميمي جمال، ما جاء على موقع البحث "غوغل" بشأن الاحتفال بعيد ميلادها الـ80، أمس الموافق 13 شباط كما نشرت بعض المواقع الإخبارية، مؤكّدة أنَّها تحتفل بعيد ميلادها في شهر حزيران.

 

 

وقالت: "هنأني عدد كبير من الجمهور وزملائي، إلا أنَّه ليس عيد ميلادي، ولكنها كانت فرصة جيدة نقلت لي طاقة إيجابية وحباً من الجميع، وأسعدتني رسائلهم كثيراً".

 

وكانت ميمي جمال قد أعلنت خلال الفترة الأخيرة اعتزالها الفن نهائياً، من دون رجعة، بعدما اختفت عن الشاشة منذ ست سنوات، بعد تقديمها فيلم "لف ودوران" مع الفنان أحمد حلمي، ومن بعدها رفضت كل الأدوار المعروضة عليها، وقررت أن تعيش مع أسرتها كي تعوضهم غيابها طوال مشوارها الفني.

 

المصدر: لها
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