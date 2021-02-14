ملكات جمال عربيات يتحدثن عن "مسبار الأمل": إنه إنجاز كبير (فيديو)

يتواصل الحديث عن الانجاز الذي حققته دولة الإمارات من خلال اطلاقها مسبار الأمل إلى مدار كوكب المريخ، والذي استطاع مؤخراً ارسال أولى الصور للكوكب الأحمر.

وترى العديد من الوجوه البارزة في العالم العربي أنّ ما قامت به الامارات يعتبرُ انجازاً لكل العالم العربي.

وفي السياق، هنأت الناشطة البيئية الإماراتية ميسا المرزوقي عبر برنامج "نون" على قناة "الآن" الإماراتيين والعالم العربي بهذا الإنجاز العلمي، مشدّدة على أنّها فخورة جداً بما حققته دولة الإمارات في مجال علم الفضاء.

وقالت المرزوقي إن قادة "الامارات علمونا أنه ما من شيء مستحيل، وأنّنا على قدر التحدّي، والهدف الآخر هو إيصال رسالة إلى العالم أنّنا كعرب نستطيع فعل المستحيل"، وأضافت: "المسبار سيمدنا بإجابات على تساؤلات كثيرة لدينا بشأن المناخ، وهذا ما يعطنا دافعاً كشباب كي نطمح لما هو أكثر وأعلى".

من جهتها، قالت الإعلامية السعودية رقيّة الخياط إنّ "دولة الامارات والمملكة العربية السعودية شعبٌ واحد، ونجاح كلّ منّا نجاح للآخر"، مبدية فخراً كبيراً بقادة دولة الإمارات و"بفريق العمل الإماراتي الطموح".

واعتبرت أنّ "مشروع مسبار الأمل سينعكس على العرب كثيراً على أصعدة مختلفة، من التكنولوجيا إلى الرياضيات إلى الهندسة إضافةً إلى مجالات كثيرة وإيجاد فرص العمل للشباب في مجال علم الفضاء وغير ذلك".

ولفتت الخياط إلى أنّ "دولة الإمارات بدّدت الخوف من فيروس كورونا وشرعت بها الإنجاز الذي بثّ في قلوبنا الأمل وأعطى ثقة كبيرة للشباب العربي وليش فقط الخليجي".

أمّا منسقة البرامج في قناة "MBC" الإعلامية مجدلا مرعبي، فأشارت إلى أنّ أيّ "شخص يعيش في دولة الامارات أو يزورها، هو شاهد على التطوّر السريع في البلاد، وهذا الحدث إستثنائي ستكون له تداعيات إيجابية على دولة الامارات بشكل خاص، وعلى الدول العربية والبشرية بشكل عام"، مبدية اعتزازها كونها تعيش في دولة الإمارات وتواكب هذا التطور والإنجاز الذي يحصل.

ومع هذا، لفتت مرعبي إلى أنّه من خلال هذا الإنجاز، فإنّ دولة الامارات خلقت بيئة داعمة لكلّ الطاقات البشرية والمواهب والقدرات الفكرية.

كذلك، قالت ملكة جمال لبنان مايا رعيدي أنها فخورة كفتاة عربية بهذا الإنجاز الذي أدخل العرب التاريخ، وقد تمكنت دولة الامارات من رفع اسم العرب عالياً، مشيرة إلى إن ذلك يعتبر حلماً وإنجازاً كبيراً جداً، وذلك يبث الأمل لنا جميعاً كي نستمر في الطريق نحو الأفضل، فلا شيء مستحيل.

وأضافت: "نعيش في وضع صعب لا سيّما في بلدي لبنان، لكن عندما ننظر إلى ما حققته دولة الإمارات نشعر بفخر كبير جدّاً.. ففي دولة الإمارات تجدين مجالاً للحلم والتحقيق".

ولدى سؤالها عن رسالتها إلى لبنان، قالت رعيدي إنّ "الشباب اللبناني لديه طاقات كبيرة جدّاً، لكن أتمنّى أن ننجز مسباراً ونضع عليه كلّ فاسد في لبنان ونرسلهم إلى أيّ كوكب آخر".

بدورها، قالت ملكة جمال مصر للكون ناريمان خالد: "إنّنا جيل محظوظ جدّاً لأنّنا نعيش في عصر توجد فيه إنجازات عربية لا يمكن لأحد أن ينكرها.. فعلى مرّ السنوات نسمع عن غزو عالم الفضاء من قبل الدول الأجنبية، لكن الإمارات بدّلت هذا الإعتقاد، فذلك فخر حقيقي".

وأشارت إلى أنّ "الإمارات دولة العربية رائدة في مختلف المجالات، ومسبار الأمل يفتح لنا وللأجيال القادمة آفاقاً جديدة على صعيد العلم بمجالاته كافة".

ولفتت إلى أنّ "مسبار الأمل يعني أنّ الدول العربية سيكون لها نصيب في المعلومات الأصيلة، وعلى كلّ عربي أن يفتخر بهذا الإنجاز، والإمارات اليوم حجزت لنا مقعداً دائماً في السباق إلى الفضاء".

من جهتها، اعتبرت ملكة جمال المغرب للسياحة العالمية سميحة إبراهيم، أنّ "مسبار الأمل حلم للعالم العربي وللشباب العربي"، وقالت: "إنّنا نشعر بفخر كبير بهذا الإنجاز الذي حققته دولة الإمارات، وهو يعطي الكثير من الأمل لناحية النظر إلى المستقبل من زوايا واسعة وبتفاؤل كبير".

وقدّمت ابراهيم التحية لدولة الإمارات وشعبها وفريق العمل على خوض هذا التحدي والنجاح.