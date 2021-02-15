المرأة

صورة مفاجئة .. هاري وميغان ينتظران طفلهما الثاني وهذا ترتيبه في ولاية العرش

Lebanon 24
15-02-2021 | 09:00
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فاجأ متحدث باسم الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل بخبر انتظارهما لطفلهما الثاني، بعد ابنهما أرشي مونتباتن وندسور، الذي بلغ عامه الأول في ايار الماضي.

 

وقال متحدث باسم الزوجين إنهما في غاية السعادة بعد معرفتهما بالخبر السعيد وبأنهما يستعدان لاستقبال أخ أو أخت لابنهما، وقال المتحدث: "يمكننا أن نؤكد أن آرتشي سيكون أخا كبيرا".

 

وشارك الزوجان صورة بالأبيض والأسود لأنفسهما تحت شجرة في حديقة مع وضع هاري يده على رأس ميغان وهي تستلقي على الارض وتضع يدها على بطنها الظاهرة.

 

يذكر ان المولود الجديد سيكون الطفل الثامن في ترتيب ولاية العرش.

المصدر: لها
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