المرأة

بعد مفاجأة ميلادها.. هكذا إحتفل أبو هشيمة بعيد الحب مع ياسمين صبري

Lebanon 24
15-02-2021 | 12:00
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أثارت الفنانة ياسمين صبري ضجة كبيرة بعد استعراضها للهدية الجميلة والرومنسية التي تلقتها من زوجها رجل الاعمال المصري أحمد أبو هشيمة بمناسبة يوم الحب.

 

وشاركت الممثلة المصرية متابعيها عبر خاصية الستوريز على تطبيق انستغرام بمجموعة من الصور ، استعرضت خلالها الهدية الخاصة التي تلقتها من زوجها وهي عبارة عن باقة ضخمة من الورود الحمراء.

 
 

وظهر في الصور باقة الورود المزينة بطريقة فخمة داخل إناء من الكريستال بتصميم أنيق، مع كارت لطيف مكتوب عليه: "حبيبتي".

 

واستعرضت ايضا قالب حلوى مؤلف من قطعتين على شكل قلب باللون الأحمر، تم تجهيزهما خصيصاً للمناسبة، وضع على احدهما صورة الثنائي وعلى الآخر عبارة "عيد حب سعيد".

 

وعبرت ياسمين عن مفاجأتها واعجابها الكبير بالهدية من خلال كتاباتها على الصور، وقالت في إحداها "شكرا لك حبيبي".

 
 

وجاءت هذه الهدية الرومنسية من ابو هشيمة بعد الضجة التي أثارها باحتفاله بيوم ميلاد زوجته الشهر الماضي، والزينة المميزة التي اختارها من البالونات والصور، في أجواء مليئة والحب والشاعرية.

 

المصدر: لها
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