المرأة

بسبب فستانها المفتوح.. الجمهور عاتب على سلاف فواخرجي (صور)

Lebanon 24
15-02-2021 | 15:00
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تداول عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق "إنستغرام" صوراً للفنانة السورية سلاف فواخرجي فاجأت المتابعين. وبدت فيها وهي تقف على الشاطئ مرتدية فستاناً خفيفاً مفتوحاً في الجزء الأسفل منه.

 

وتبين أنها نشرتها قبل هذا على حسابها الخاص على التطبيق وأرفقتها بالتعليق: "بين البحر وسلاف حكايات بعيدة... مسيجة بالعزيمة والجمال".

 

A post shared by Sulaf Fawakherji سُلاف فواخرجي (@sulaffawakherji)


 

وأثارت بهذا اهتمام الكثير من المتابعين. واثنى هؤلاء على جمالها وجاذبيتها. وفي المقابل أبدى بعضهم عتبهم عليها بسبب ظهورها بإطلالة اعتبروا أنها جريئة ولا تناسبها.

المصدر: لها
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