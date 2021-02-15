بسبب فستانها المفتوح.. الجمهور عاتب على سلاف فواخرجي (صور)

تداول عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق "إنستغرام" صوراً للفنانة السورية سلاف فواخرجي فاجأت المتابعين. وبدت فيها وهي تقف على الشاطئ مرتدية فستاناً خفيفاً مفتوحاً في الجزء الأسفل منه.

وتبين أنها نشرتها قبل هذا على حسابها الخاص على التطبيق وأرفقتها بالتعليق: "بين البحر وسلاف حكايات بعيدة... مسيجة بالعزيمة والجمال".

وأثارت بهذا اهتمام الكثير من المتابعين. واثنى هؤلاء على جمالها وجاذبيتها. وفي المقابل أبدى بعضهم عتبهم عليها بسبب ظهورها بإطلالة اعتبروا أنها جريئة ولا تناسبها.