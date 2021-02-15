أصالة تكشف مفاجأة عن زواج ابنتها شام... هذا ما قالته عن العريس (فيديو)

التصريحات التي أدلت بها الفنانة السورية أصالة أثناء استضافتها في حلقة من برنامج "سهرانين" الذي يقدمه الفنان المصري أمير كرارة على شاشة قناة ON لا تزال تثير اهتمام المتابعين.

وفي هذا السياق تحدثت عن تربية أولادها شام وخالد وعلي وآدم. وأشارت إلى أنها لا تعاملهم بشدة وأنها تحرص على إظهار الحنان والدلع تجاههم.

وقالت: "أنا بربي أولادي بالمحبة الزايدة والدلع الزايد وما جابلي إلا أحلى النتائج". وأعربت عن فخرها بابنتها شام وأشارت إلى أن خالد يتمتع بالوعي والحكمة وأن هذا ظهر مؤخراً وفاجأها.

وعن طفليها الصغيرين قالت: "آدم وعلي الصغار المحبة ما عملت منن إلا أطفال رغم كل الظروف ضحكانين". كما تطرقت إلى الشبه بينها وبين كل من هؤلاء واعتبرت أن شام تشبهها بالعزيمة والإصرار.

وكشفت أن الأخيرة ستتزوج قريباً وأنها سترتبط بشاب يحظى بعاطفتها هي أيضاً. وعلقت: "هنجوزها قريباً والشاب اللي حاببته أنا حاببته كمان كتير وإن شاء الله يارب يكون متل ما أنا متوقعة" متمنية أن يصدق رهانها هذه المرة.