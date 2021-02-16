المرأة

جنى عمرو دياب توجه رسالة رومنسية لحبيبها وتثير الانتقادات (صورة)

Lebanon 24
16-02-2021 | 12:00
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نشرت جنى دياب، ابنة الفنان المصري عمرو دياب، على حسابها الخاص على تطبيق "إنستغرام"، صورة جمعتها وصديقها. وبدا أنها أرادت من خلالها الاحتفال بيوم الحب بطريقة غير عادية.

 

ولفتت الأنظار بالتعليق عليها حيث كتبت: "أحبك جوش، لا، أنت فظيع في التصوير، هزّ رأسي. يوم الفالنتين محرج، أنا العام الماضي". وتفاعل معها الكثير من المتابعين وأبرزهم شقيقتها كنزي ووالدتها زينة عاشور اللتان وضعتا رموز القلب. كما رد عليها الصديق ضاحكاً: "أحبك".

A post shared by JUJU (@janadiab_)


 
 

في المقابل انتقد بعض الناشطين طبيعة العلاقة التي تجمعها والشاب ووضعيتهما في الصورة ومما كتب في التعليقات: "عمرو دياب شوف يا عم انت اللى بيحصل" و"ماما واضح فرحانة!" و" يا بنت أبوكي فين؟" و"أمها وخواتها مبسوطين وعاملين قلوب!".

 

يشار إلى أن الجمهور تساءل في وقت سابق عن سبب غيابها. وجاء هذا بعد ظهور والدها برفقة شقيقتها كنزي وشقيقها عبدالله على أحد مسارح دبي أثناء أدائه أغنية "قمرين". ونشرت والدتها المقطع على حسابها على "إنستغرام مع التعليق: "نفتقدك يا جوجو".

المصدر: لها
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