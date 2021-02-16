بعد خطوبة طليقها.. صورة روبي بالهوت شورت تعرضها للإنتقاد

أعلنت الفنانة روبي عن أولى مفاجآت ألبومها الجديد "حتة تانية"، الذي من المقرر أن تطرح أغنياته تباعا خلال الفترة المقبلة مع المنتج وليد منصور، من خلال بوستر الألبوم.



ونشرت الفنانة المصرية الصور عبر تطبيق انستغرام، وظهرت مرتدية "هوت شورت" من الجلد باللون الأسود مع "توب" حمراء تكشف جزء من بطنها. وبدت في غاية الجمال والأناقة.

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تفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصورة، واعتبرت العديد من التعليقات أن طرحها للبوستر في الوقت الحالي جاء لإثارة الجدل حولها، لا سيما وانها اختارت إطلالة جريئة قد تعرضها للانتقاد والبلبة. واتهم البعض روبي بالقيام بهذا الأمر كردّ فعل على إعلان طليقها سامح عبد العزيز خطوبته في يوم الحب من الفنانة الشابة نانسي صلاح. تفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصورة، واعتبرت العديد من التعليقات أن طرحها للبوستر في الوقت الحالي جاء لإثارة الجدل حولها، لا سيما وانها اختارت إطلالة جريئة قد تعرضها للانتقاد والبلبة. واتهم البعض روبي بالقيام بهذا الأمر كردّ فعل على إعلان طليقها سامح عبد العزيز خطوبته في يوم الحب من الفنانة الشابة نانسي صلاح.