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المرأة
بعد خطوبة طليقها.. صورة روبي بالهوت شورت تعرضها للإنتقاد
Lebanon 24
16-02-2021
|
21:00
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أعلنت الفنانة روبي عن أولى مفاجآت ألبومها الجديد "حتة تانية"، الذي من المقرر أن تطرح أغنياته تباعا خلال الفترة المقبلة مع المنتج وليد منصور، من خلال بوستر الألبوم.
ونشرت الفنانة المصرية الصور عبر تطبيق انستغرام، وظهرت مرتدية "هوت شورت" من الجلد باللون الأسود مع "توب" حمراء تكشف جزء من بطنها. وبدت في غاية الجمال والأناقة.
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A post shared by Ruby (@therubyegy)
تفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصورة، واعتبرت العديد من التعليقات أن طرحها للبوستر في الوقت الحالي جاء لإثارة الجدل حولها، لا سيما وانها اختارت إطلالة جريئة قد تعرضها للانتقاد والبلبة. واتهم البعض روبي بالقيام بهذا الأمر كردّ فعل على إعلان طليقها سامح عبد العزيز خطوبته في يوم الحب من الفنانة الشابة نانسي صلاح.
في المقابل دافع عنها العدد الأكبر من محبيها ونالت الصورة اعجاب الالاف منهم وانهالت عليها التعليقات التي تغزلت بجمالها الشرقي الطبيعي.
المصدر: لها
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