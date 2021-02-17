9
o
بيروت
15
o
طرابلس
6
o
صور
9
o
جبيل
9
o
صيدا
9
o
جونية
4
o
النبطية
1
o
زحلة
1
o
بعلبك
7
o
بشري
9
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
المرأة
5 نصائح لتجنب ترهل الثديين
Lebanon 24
17-02-2021
|
06:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
من أكثر الأمور التي تهتم بها المرأة في إطار المحافظة على شكلها الخارجي هو تجنب ترهل صدرها. وهناك الكثير من الأمور التي تسبب ترهل الثديين بينها السمنة و الحمل والولادة والرضاعة.
ونقدم اليوم، عددا من النصائح التي على المرأة القيام بها لتجنب هذه الأزمة:
-الإستمرار في ممارسة الرياضة بحيث تصبح الرياضة عادة يومية.
-اختيار المقاس الدقيق لحمالة الصدر التي تناسب الثديين بحيث لا تكون أضيق أو أوسع.
-الحرص على عدم ارتداء حمالة الصدر بشكل متواصل حيث أن القيام بذلك يبقي الثدي مشدودًا بقوة طيلة اليوم فيرتخي بعدها عند خلع حمالة الصدر.
-خلع حمالة الصدر أثناء النوم.
-عدم فقدان الوزن بشكل سريع.
تابع
الأكثر قراءة
لا عاصفة ثلجية في لبنان.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
لا عاصفة ثلجية في لبنان.. إليكم التفاصيل
14:02 | 2021-02-16
16/02/2021 02:02:17
Lebanon 24
Lebanon 24
في لبنان...قاصر تُغتصب ويُتاجر بها...والأهل متورطون!
Lebanon 24
في لبنان...قاصر تُغتصب ويُتاجر بها...والأهل متورطون!
20:25 | 2021-02-16
16/02/2021 08:25:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد حصوله على الإقامة الذهبية في الامارات.. هجوم قاسٍ على راغب علامة ومطالبات بمغادرته لبنان! (فيديو)
Lebanon 24
بعد حصوله على الإقامة الذهبية في الامارات.. هجوم قاسٍ على راغب علامة ومطالبات بمغادرته لبنان! (فيديو)
10:30 | 2021-02-16
16/02/2021 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية ليال الإختيار تنقل للطوارئ
Lebanon 24
الإعلامية ليال الإختيار تنقل للطوارئ
19:41 | 2021-02-16
16/02/2021 07:41:15
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع جديد لسعر صرف الدولار في السوق الموازية
Lebanon 24
ارتفاع جديد لسعر صرف الدولار في السوق الموازية
22:27 | 2021-02-16
16/02/2021 10:27:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
09:00 | 2021-02-17
ليليا الأطرش ترقص على البحر بفستان قصير وبحركات مثيرة.. ومتابعون: وينك يا عصام (فيديو)
23:00 | 2021-02-16
زوجك يواجه صعوبة في التواصل العاطفي معكِ؟ إليكِ الأسباب
21:00 | 2021-02-16
بعد خطوبة طليقها.. صورة روبي بالهوت شورت تعرضها للإنتقاد
18:00 | 2021-02-16
إليكم رد فعل الأسرة الملكية على إعلان حمل ميغان ماركل الثاني.. وهذا ما فاجأ الملكة
15:44 | 2021-02-16
هل تشكل لقاحات كورونا خطراً على الحوامل؟
15:00 | 2021-02-16
صورة نادرة من عام 1979.. نجوى فؤاد ترقص على مائدة رئيس أميركي
فيديو
مركبة تبهر العالم بمفاجآت تحدث لأول مرة في المريخ (فيديو)
Lebanon 24
مركبة تبهر العالم بمفاجآت تحدث لأول مرة في المريخ (فيديو)
09:00 | 2021-02-17
17/02/2021 09:20:10
Lebanon 24
Lebanon 24
رافعة تحمل بقرة إلى سطح مبنى قيد الإنشاء.. والشرطة تتدخّل (فيديو)
Lebanon 24
رافعة تحمل بقرة إلى سطح مبنى قيد الإنشاء.. والشرطة تتدخّل (فيديو)
23:00 | 2021-02-16
17/02/2021 09:20:10
Lebanon 24
Lebanon 24
شاهدوا فيديو "فتح الصندوق" لطائرة "DJI FPV" قبل الإعلان الرسمي!
Lebanon 24
شاهدوا فيديو "فتح الصندوق" لطائرة "DJI FPV" قبل الإعلان الرسمي!
21:00 | 2021-02-16
17/02/2021 09:20:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact