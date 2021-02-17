المرأة

5 نصائح لتجنب ترهل الثديين

Lebanon 24
17-02-2021 | 06:00
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من أكثر الأمور التي تهتم بها المرأة في إطار المحافظة على شكلها الخارجي هو تجنب ترهل صدرها. وهناك الكثير من الأمور التي تسبب ترهل الثديين بينها السمنة و الحمل والولادة والرضاعة.
ونقدم اليوم، عددا من النصائح التي على المرأة القيام بها لتجنب هذه الأزمة:
-الإستمرار في ممارسة الرياضة بحيث تصبح الرياضة عادة يومية.
-اختيار المقاس الدقيق لحمالة الصدر التي تناسب الثديين بحيث لا تكون أضيق أو أوسع.
-الحرص على عدم ارتداء حمالة الصدر بشكل متواصل حيث أن القيام بذلك يبقي الثدي مشدودًا بقوة طيلة اليوم فيرتخي بعدها عند خلع حمالة الصدر.
-خلع حمالة الصدر أثناء النوم.
-عدم فقدان الوزن بشكل سريع.
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