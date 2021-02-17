المرأة

ليليا الأطرش ترقص على البحر بفستان قصير وبحركات مثيرة.. ومتابعون: وينك يا عصام (فيديو)

Lebanon 24
17-02-2021 | 09:00
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أطلت الممثلة السورية ليليا الأطرش بظهور وصفه البعض بالجريء خلال تواجدها على شاطئ البحر في دبي؛ وظهرت وهي ترقص على أغنية "أماكن السهر" للنجم عمرو دياب، ما جعل بعض المعلقين يتهمونها بتقليد دينا الشربيني؛ التي غنى دياب لها الأغنية قبل انفصال الثنائي.

 

وأثارت الأطرش جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول الصفحات المهتمة بالمشاهير لمقطع الفيديو الذي نشرته الأطرش عبر حسابها على إنستغرام، وظهرت خلاله ترتدي فستانا قصيرا من الجينز.

 

A post shared by Lilia Al Atrash (@liliaatrash)


 

وتضمنت بعض التعليقات التي اتهمت الأطرش بتقليد دينا الشربيني في طريقة رقصها على أغنية "أماكن السهر"، وقال البعض: "واضح خالص انك بتقلدي دينا الشربيني صاحبة الأغنية اصلا بس انتي ملابسك عارية عنها"، و"بتقلدي دينا الشربيني في كليب عمرو دياب"، "ذكرتيني بدينا الشربيني".

 

إلا أن الأغلبية من المتابعين نادوها بـ"لطيفة" نسبة إلى دورها الشهير في المسلسل السوري "باب الحارة"، وحذرها البعض الآخر من غضب "عصام" في إشارة إلى النجم ميلاد يوسف الذي جسد الشخصية في المسلسل .

 

وعلق بعض المتابعين قائلين: "باطل عليكي يا لطيفة"، عينك تشوفها يا عصام يا ابن شوكت، “وين عصام عنك، و"والله لقول لعصام"، و"يا باطل على بيت أبو عصام"، و"وين عصام عنك بهاللبس يا عيب الشوم يا لطيفة"، وقال آخر: "كتير بحبك كتير يا بنت بلدي بس كتير صايرة تتشلحي مو من عوايدك.. يعني اللي مفكرين هيك حلو والله مو حلو".

 

المصدر: فوشيا
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