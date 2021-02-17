تغيير في شكل وفاء الكيلاني.. والجمهور يقارنها بسميرة سعيد! (صورة)

تواصل الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني تصوير حلقات برنامجها "السيرة" الذي يعرض على شاشة قناة DMC. وأعلنت مؤخراً أنها تستضيف في الحلقة الأولى من الموسم الثاني منه الفنانة سميرة سعيد.

ونشرت على حسابها الخاص على تطبيق "إنستغرام" صورة جمعتهما وأرفقتها بالتعليق: "الفنانة الكبيرة سميرة سعيد في أول حلقات الموسم الثاني".

View this post on Instagram

A post shared by Wafaa Elkilany وفاء الكيلاني (@elkilanywafaa)





ولفتت الصورة أنظار الكثير من المتابعين الذين أثنوا على جمالها وجمال الفنانة. وفي المقابل ركز آخرون على ما وصفوه بالتغيير الكبير الذي طرأ على شكل الإعلامية متسائلين عن السبب. كذلك قارن بعضهم بينها وبين سعيد ورأوا أن الأخيرة تبدو أصغر سناً منها.

يشار إلى أن شائعة انتشرت مؤخراً وأفادت بأن وفاء انفصلت عن زوجها الممثل السوري تيم حسن. وهو ما نفاه الزوجان بطريقة غير مباشرة أثناء حضورهما معاً مراسم عزاء المخرج السوري الراحل حاتم علي. وهذا ما شكل بالنسبة إلى الكثيرين رداً واضحاً وإثباتاً لعدم صحة كل ما يقال في هذا الصدد.