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المرأة
للحامل.. التغذية غير الصحية تعرّضك للإصابة بسكري الحمل
Lebanon 24
17-02-2021
|
21:00
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نشرت مجلة "إلتيرن" الألمانية المعنية بالأسرة والطفل، تقريراً طبياً يحذّر السيدات الحوامل من النظام الغذائي غير الصحي، حيث أشار التقرير إلى أن التغذية غير الصحية تجعل الحامل أكثر عرضة للإصابة بسكري الحمل، حيث إن النظام الغذائي غير الصحي هو أحد عوامل الإصابة بسكري الحمل.
وأشار التقرير إلى العوامل التي تزيد فرص الإصابة بسكري الحمل، وهي: السمنة، الحمل بعد سن الـ35، التاريخ المرضي للأسرة، والنظام الغذائي غير الصحي.
كذلك ذكر التقرير مخاطر الإصابة بسكري الحمل على الأم والجنين، حيث يمكن أن يسبب صعوبة الولادة، أو إصابة الأم بداء السكري من النوع الثاني بعد الولادة، أو إصابتها بالتهاب المسالك البولية، وأيضاً يزيد احتمال إصابتها بسكري الحمل في الحمل التالي، علاوة على أن سكري الحمل يسبب زيادة وزن الجنين، كما يعرضه للإصابة بالسمنة، وأيضاً الإصابة بمرض السكري، وفي بعض الحالات تحدث وفاة الجنين بسبب المضاعفات الخطيرة لسكري الحمل.
وينصح الأطباء بضرورة اتباع نظام غذائي صحي متوازن خلال الحمل، لتجنب الإصابة بمرض سكري الحمل.
المصدر: نواعم
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