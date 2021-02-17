ماذا غير كورونا في جمال المرأة؟

بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، وإلزام الجميع بارتداء الكمامة لتجنب الإصابة بالفيروس، أصبح وضع "المكياج" غير إلزامي، لكن هناك فتيات لم يقدرن على الاستغناء عنه.
لذلك نرصد لكٍ عبر "سكاي نيوز عربية "أهم خطوات وضع المكياج المناسب لعام 2021، أي في زمن كورونا، وذلك من خلال دردشة مع خبيرة التجميل اللبنانية المتخصصة في علاج وتصفيف الشعر والبشرة والعناية بها، ميسون هلال.
تقول هلال: "اتجهنا أكثر نحو الموديلات الطبيعية التي تنفذ في المنازل، أصبحنا على سبيل المثال نشاهد الشعر المجعد الطبيعي بعيدا عن موضة -التمليس- أي الشعر الناعم"، موضحة "نحن اليوم بعصر المعالجة، ولسنا في زمن إخفاء الشوائب.. وهذا يعد مفيدا جدا، فبدل إخفاء العيوب بدأنا بالعلاجات، على سبيل المثال، أصبحنا نرى - الحواجب المتروكة - بعيداً عن الرسم والتلوين بالحنّة وغيرها".
زمن كورونا.. أكثر الفترات إثارة
واعتبرت هلال هذه الفترة التي داهمتنا من دون أي حسابات مسبقة، "من أكثر فترات الإثارة بطريقة التجميل، إذ قالت: "الشكل الطبيعي يعد من الأعمال الفنية التي أطلق عليها اسم (الفوضى المنظمة) وهي ليست إهمالاً بل تحرراً من القيد الذي كنا نقوم به".
وأضافت: "علينا ألا نتفاجأ إذا رأينا عيوبا في بشرة ظاهرة، الناس صارت تعبر عن نفسها وعما في داخلها بشكلها الخارجي من خلال موضة شعرها، مما يذكرنا بحقبة الثمانينيات".
الكمامة
في ما يخص استخدام الكمامة، رأت هلال أنها "جعتلنا نلاحظ أكثر بعض الأجزاء في الوجه التي لم نكن ندخلها في حساباتنا، متل الأذنين، والتركيز أكثر على العينين فيما يخص المكياج، إضافة إلى موضة "الديسكو" أي الكريستال حول العين، حيث صار بإمكاننا أن نرى الجمال النظيف والبشرة المعالجة والشعر اللامع، نحن إذا بعصر العودة إلى طبيعتنا".
نصائح
وعرضت خبيرة التجميل جملة من النصائح حول ظلال العين، فقالت "يمكننا استخدام اللون البني الغامق الأقرب إلى الأسود لإبراز وإظهار الجمال أكثر واستخدام ظلال العين "الشدو" البنفسجي على أن تكون الألوان متداخلة مع بعضها البعض بانسجام، كاستخدام البرتقالي مع الوردي (الفوشية) مثلا مع اللون الأحمر بشكل متداخل مع تزيين العين برموش متفرقة، وهذه تعرف بـ"الرموش العقربية".
وأضافت: "كما يمكن إضافة الأكسسوارات المنزلية كالسلاسل المعدنية الخفيفة إلى الشعر بشكل ظاهر على إحدى الجوانب، وأنصح بخلط لوني الأحمر والزهر كمزيج من ظلال العين ووضعها فوق العين"، مشيرة إلى أنه بإمكان المرأة استخدام الألوان نفسها للشفاه على أن يعتمد من الداخل لون الزهر.
الشعر
بالنسبة لموديلات الشعر، وجهت هلال نصيحة بلّف الشعر على شكل "كعكة " فوق الرقبة مباشرة مع تنزيل خصل من الشعر الخفيفة على الوجه مع الأخذ بعين الاعتبار إبراز "الجدلة" كونها موضة السنة وخصوصاً "الجدلة الأفريقية" التي يمكننا إضافة وصلات شعر عليها أيضا.
كما نصحت هلال بالشعر المجعد على أن تكون التجعيدة على طبيعتها مع إظهار وبر الشعر وموديل "كلاسيك هوليود"، مثل موديلات الممثلة اللبنانية العالمية سلمى حايك وموضة الشعر "المتموج" على شكل تعرجات عريضة.