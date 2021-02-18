نانسي عجرم تلتقي بنجمة بوليوود أيشواريا راي.. من الأجمل؟

انتشر على عدد من الحسابات الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنانة نانسي عجرم لفت أنظار الكثير من محبيها ومعجبيها ظهرت فيه بمكان عام لم يتم التمكن من تحديده وتبين أنها التقت بعض نجوم بوليوود.

وبدت في المقطع وهي تقترب من النجمة الهندية العالمية أيشواريا راي وزوجها الممثل أبيشاك باتشان وابنتهما من أجل التقاط صورة برفقتهم.

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ولم يعرف تاريخ تسجيل هذا الفيديو إلا أنه أطلق موجة من التعليقات حيث قارن الكثيرون بين جمال النجمة اللبنانية وجمال راي. وتفاوتت الآراء في هذا السياق.