اختبار شخصية: اختاري باباً لتفتحيه واعرفي اي امرأة أنتِ؟

اختاري أحد هذه الأبواب لتتعرفي الى شخصيتك اكثر هل انت: امرأة حساسة؟ مثالية؟ مرحة؟ عملية؟ اجتماعية؟ انطوائية؟

الباب رقم 1

في حال اخترت هذا الباب، فهذا يشير إلى أنّك امرأة تحبّ تنفس الهواء ولا تحبذ أخذ الكثير من الأمور على محمل الجد. كما أنك تسعين إلى تقديم المساعدة للآخرين وتقدرين كل وسائل الرفاهية وكل ما يضفي على حياتك التميز وإن كان أمراً بسيطاً مثل الأطباق والشموع التقليدية وحتى تناول الخبز الذي يعدّ في الحيّ حيث تسكنين.

الباب رقم 2

هذا الباب يشير إلى أنك تتوخين البساطة والوضوح ولا تحبين الزخارف. كما أنك تسعين إلى القيام بالأمور بطريقة مثالية وخالية من الأخطاء وتحرصين على تنفيذ مهماتك على أكمل وجه وتُبدين فخرك بها. لكن، هل تعتقدين أن الحياة تستحق كل هذا العناء؟ ألا تشعرين بأنك تهملين الاهتمام ببعض الاتجاهات؟

الباب رقم 3

يدل خيارك هذا على أنّك لا تتسمين بوضوح الأفكار والسلوك وأنك تحبين النفاذ إلى حياة الأشخاص المحيطين بك. لكن، في المقابل، يمكن الاعتماد عليك في ما يتعلق بتنفيذ المهمات وفي القيام بالصفقات، لا سيما أنك تتمتعين بالخيال الخصب وتجيدين التعبير عن ذاتك بطرق مختلفة.

الباب رقم 4

تميلين بسرعة إلى أن تتفاعلي مع الأزمات والأحداث المحزنة. ربما يرتبط هذا بموهبتك الفنية وبقدرتك على التعبير عن مشاعرك عن طريق الموسيقى، الكتابة، أو أيّ نوع من أنواع التعبير الإبداعي. كذلك تتسم شخصيتك بالتناقض، فقد تكونين اجتماعية ومحبة لتكوين الصداقات أحياناً ومنطوية على ذاتك أحياناً أخرى.

الباب رقم 5

يشير اختيارك هذا الباب إلى أنّك تتوقين دائماً إلى أن تبرزي كشخص فاعل في مختلف المواقف والمشكلات. كما أنك تحبين دائماً أن تسير الأمور على خير ما يرام. ولعلّ قيامك بعمل مثمر هو ما يمنحك الشعور بالسعادة والارتياح.