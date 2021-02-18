المرأة

مشادة وعراك بالأيدي والشعر بين فنانتين عربيتين.. ماذا حصل بينهما؟ (فيديو)

Lebanon 24
18-02-2021 | 15:00
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انتشر على عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق "إنستغرام" فيديو للفنانتين ملاك وأبرار الكويتية أحدث ضجة كبيرة في أوساط المتابعين، وظهرتا فيه وهما تخوضان مشادة فيما تقوم كل منهما بالإمساك بشعر الأخرى والهجوم عليها.

 

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وأثار هذا تساؤلات الكثيرين وبدا أنه مقطع من بروفا مشهد يتم تصويره ضمن عمل تلفزيوني. وهو ما توصل إليه بعض الناشطين فيما سخر آخرون من الفنانتين.

 

يشار إلى أن الأنظار توجهت في وقت سابق إلى أبرار بعد ظهورها في فيديو برفقة والدتها أثناء لقاء بالبث المباشر مع متابعيها.

 

وسمعتا وهما تتحدثان بشأن المسلسلات قبل أن تفاجئ الوالدة ابنتها بالقول إنها لا تجيد التمثيل ليدور بعد هذا جدال بينهما.

 

 

المصدر: لها
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