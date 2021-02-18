المرأة

إليسا تكشف ذهابها إلى الطبيب النفسي منذ سنوات طويلة... وهذه النتيجة

Lebanon 24
18-02-2021 | 18:00
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تحدثت الفنانة إليسا في الحلقة الثانية من "بودكاست" عن موضوع الصحة النفسية، وكشفت في هذا السياق أنها تزور طبيباً نفسياً منذ 15 عاماً. واشارت إلى أن هذا ساعدها عللى تخطي الكثير من المشاكل وعلى استعادة استقرارها على المستوى الذهني والنفسي.

 

وأضافت أنه لا بد لكل شخص من أن يهتم بصحته النفسية لافتة إلى أن هذا يعتبر غالباً من المحرمات في مجتمعنا الشرقي. وقالت إن الكثيرين ما زالوا يعتقدون أن المجنون هو من يحتاج فقط إلى الذهاب إلى عيادة الطبيب النفسي. ورأت أنه بات من الضروري كسر هذا الحاجز مشددة على أهمية تأمين المناعة النفسية في مواجهة الضغوطات ومشيرة إلى ما يشهده لبنان من أزمات اقتصادية ومالية وصحية.

 

واعتبرت اليسا أن الانفعال العصبي هو السبب المباشر لمعظم الأمراض الجسدية داعية كل من يرغب في تأسيس عائلة إلى أن يقصد الطبيب النفسي لكي يرشده إلى كيفية التعامل مع الأولاد.

 

وتوجهت إلى متابعيها بالقول: "لا تظنوا أن كل الناس يشعرون بالسعادة، فلدى كل إنسان نقص من نوع ما". ولهذا دعت كلاً منهم إلى تطوير الذات من أجل عدم التحول إلى السلبية والتشاؤم في الحياة" .

المصدر: لها
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